DIETRO IL FERMO DI UN’AUTO SOSPETTA…

(Rdl) _____________ L’altra sera una pattuglia della Polizia di Stato in servizio di controllo del territorio ha intercettato un’ auto sospetta che viaggiava sulla Lecce – Maglie con andamento decisamente pericoloso, zigzagando e invadendo la corsia opposta al senso di marcia.

Da un primo controllo in banca dati, l’auto è risultata inoltre priva della copertura assicurativa obbligatoria. I poliziotti hanno quindi attivato i dispositivi luminosi in dotazione, intimando l’alt e bloccando il mezzo in totale sicurezza.

​​A bordo del veicolo viaggiavano tre persone: il conducente, uomo di 41 anni, e due passeggeri, questi ultimi privi di documenti di riconoscimento.

​I successivi accertamenti hanno rivelato precedenti di polizia e uno dei tre risultava già destinatario di un provvedimento del Questore nel 2025.

​​Considerati i precedenti penali, l’orario notturno e l’atteggiamento sospetto degli occupanti, gli operatori hanno deciso di approfondire il controllo eseguendo una perquisizione personale e del veicolo.

​Mentre la perquisizione personale sui due passeggeri ha dato esito negativo, l’ispezione del mezzo e del conducente ha consentito di rinvenire oggetti atti allo scasso, un’arma bianca e un dispositivo spy metal detector di proprietà di quest’ultimo.

​Inoltre, da un esame più approfondito della patente di guida esibita dal quarantunenne, gli agenti hanno accertato la contraffazione del documento.

​​I tre sono stati accompagnati presso gli uffici della Questura per ulteriori accertamenti.

Il conducente è risultato aver assunto sostanze stupefacenti.

Al termine delle attività, l’autovettura è stata sequestrata per la mancanza di assicurazione. Il conducente di 41 anni è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per i reati di possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, porto di armi od oggetti atti ad offendere (arma bianca) e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

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