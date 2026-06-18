LE DIMISSIONI SOCIAL DELL’ASSESSORE AL TURISMO DELLA REGIONE PUGLIA GRAZIAMARIA STARACE

(g.p.) _________________ Prima grana giudiziaria e politica per la nuova giunta regionale di Antonio Decaro. Nei giorni scorsi è stato reso noto che Graziamaria Starace, 50 anni, di Vieste, assessore al Turismo della Regione Puglia, eletta con la lista ‘Decaro presidente’ nella circoscrizione di Foggia, era indagata per concussione ai danni dell’ex marito per la vicenda di uno stabilimento balneare da lui gestito, e imputata in un processo per abusi edilizi in una struttura turistica, sempre per quando era assessore al Turismo del Comune di Vieste.

Ieri sera Graziamaria Starace si è dimessa dall’incarico assessorile, con le seguente dichiarazione postata su Facebook:

“Ho sempre vissuto il mio impegno politico ispirandomi ai principi di legalità, trasparenza e rispetto delle regole. E sono certa di essermi sempre comportata correttamente nello svolgimento delle mie funzioni pubbliche. Tuttavia, in questo momento devo essere libera di raccontare le mie verità e di tutelare la mia famiglia dall’ esposizione mediatica che ha assunto la vicenda, che mio malgrado mi vede coinvolta. Oggi sento il dovere di difendere il mio nome, la mia storia e la storia della mia famiglia, e posso farlo solo avendo la possibilità di dimostrare la correttezza del mio operato.

Ringrazio il presidente per la fiducia nei miei confronti, tuttavia ritengo oggi sia giusto rimettere nelle sue mani le mie deleghe assessorili, con l’impegno di continuare a lavorare per la mia terra dai banchi del Consiglio Regionale, per l’estremo valore che io ho sempre attribuito alle istituzioni e che riconosco in questo momento all’istituzione di cui faccio parte, la Regione Puglia. Sento come mia priorità ora proteggere i miei figli, che sono il mio bene più prezioso. Resto serena e ho immensa fiducia nella magistratura”

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