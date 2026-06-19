RASSEGNA DI MUSICA JAZZ A SANTA MARIA DI LEUCA DA SABATO 4 LUGLIO

Presentazione per la stampa della settima edizione della rassegna “I Concerti del Faro”, dedicata agli American Jazz Masters, di Paolo Insalata, presidente e direttore artistico di Lampus _______________

Tre appuntamenti esclusivi con protagonisti della scena jazz internazionale per celebrare il decennale dell’associazione culturale Lampus che ha fatto di Leuca un avamposto del jazz nel Mediterraneo.

Nel 2026 Lampus Associazione Culturale celebra il decimo anniversario della propria attività con una stagione speciale che guarda oltre l’orizzonte del Mediterraneo e rafforza il dialogo culturale costruito negli anni attraverso la musica e relazioni internazionali consolidate.

Nasce così American Jazz Masters, il tema della VII edizione de. I Concerti del Faro, la rassegna che ogni estate, in collaborazione con la Basilica Santuario Santa Maria de Finibus Terrae, trasforma il piazzale del Faro di Santa Maria di Leuca in uno dei luoghi più suggestivi del panorama musicale pugliese.

Tre concerti, tre visioni artistiche differenti, un unico filo conduttore: il dialogo tra culture, territori e persone attraverso la musica.

DIECI ANNI A CACCIA DI BELLEZZA

Dal 2016 ad oggi, Lampus, vero avamposto del Jazz nel Mediterraneo, ha organizzato decine di concerti e iniziative culturali, ospitando oltre cento musicisti provenienti dall’Italia, dall’Europa e dagli Stati Uniti.

In questi dieci anni il Capo di Leuca è diventato un luogo d’incontro tra artisti, culture e linguaggi musicali differenti, contribuendo a costruire una rete di relazioni internazionali che rappresenta oggi uno dei patrimoni più significativi dell’associazione.

Un percorso fatto di passione, visione culturale e valorizzazione del territorio, capace di trasformare il jazz in uno strumento di dialogo e crescita per l’intera comunità.

LEUCA E NEW YORK SEMPRE PIÙ VICINE

La presenza costante di musicisti statunitensi e i rapporti sviluppati nel tempo con la comunità jazz americana hanno ispirato il tema dell’edizione 2026.

American Jazz Masters non è soltanto una rassegna di concerti, ma il racconto di un ponte culturale costruito in dieci anni di attività, capace di unire idealmente Leuca e gli Stati Uniti attraverso il linguaggio universale della musica.

Un dialogo che attraversa l’Atlantico e che trova nel Faro di Leuca il proprio punto di incontro, tra mare, storia e creatività.

LA MUSICA DI HENRY MANCINI PROTAGONISTA DELLA SERATA DI APERTURA

Ad inaugurare la rassegna, il 4 luglio, sarà uno degli esponenti più prestigiosi del jazz internazionale: Luis Bonilla (nella foto).

Trombonista, compositore e arrangiatore di fama mondiale, Bonilla ha collaborato con artisti del calibro di Dizzy Gillespie, McCoy Tyner, Lester Bowie, Astrud Gilberto e Vanguard Jazz Orchestra, affermandosi come una delle voci più autorevoli del trombone jazz contemporaneo.

Il concerto inaugurale sarà dedicato a Henry Mancini, il grande compositore italo-americano autore di alcune delle più celebri colonne sonore della storia del cinema, da Moon River a The Pink Panther

Un omaggio particolarmente significativo per una rassegna che celebra l’incontro tra Italia e Stati Uniti, nel segno di un artista che seppe fondere eleganza melodica europea e linguaggio musicale americano, lasciando un’impronta indelebile nella cultura del Novecento.

Accanto a Bonilla saliranno sul palco il pianista Riccardo Fassi, tra i più autorevoli musicisti italiani della scena jazz contemporanea, curatore degli arrangiamenti dei brani in programma, il bassista Steve Cantarano e il batterista russo Sasha Mashin, originario di San Pietroburgo e protagonista di una brillante carriera internazionale.

Quattro artisti provenienti da percorsi geografici e culturali differenti che si incontrano a Leuca nel segno del jazz contemporaneo e dell’eredità musicale di Henry Mancini.

DALLA GRANDE MELA, VIRTUOSISMO, ELEGANZA, LIBERTÀ!

Il secondo appuntamento, in programma il 28 luglio, vedrà protagonista il pianista statunitense Dave Kikoski, considerato uno dei più importanti interpreti del jazz americano contemporaneo.

Musicista dalla straordinaria personalità artistica, Kikoski ha collaborato con Roy Haynes, Michael Brecker, Bob Berg, Pat Martino, John Patitucci e numerosi altri protagonisti della scena internazionale.

Ad accompagnarlo saranno il grande vibrafonista Mark Sherman, il contrabbassista Yuri Goloubev e il batterista Alessandro Napolitano, in una formazione internazionale che riunisce alcune delle personalità più interessanti del jazz contemporaneo.

GRAN FINALE CON JOE MAGNARELLI

La rassegna si concluderà il 5 settembre con il Joe Magnarelli Quartet.

Considerato uno dei più autorevoli trombettisti della scena jazz newyorkese, Magnarelli è riconosciuto a livello internazionale per il suo lirismo, la solidità tecnica e la profonda conoscenza della tradizione bop e post-bop.

Insieme a lui saliranno sul palco il sassofonista Tony Lakatos, tra le figure più importanti del jazz europeo, l’organista Hammond Pat Bianchi, tra i più apprezzati interpreti americani dello strumento, e il batterista austriaco Bernd Reiter.

Un quartetto che rappresenta perfettamente l’incontro tra la tradizione jazzistica statunitense e quella europea, chiudendo idealmente il percorso musicale di questa edizione speciale.

IL FARO, LA LUNA PIENA E LE STELLE DEL JAZZ

Anche quest’anno il pubblico potrà vivere l’esperienza unica dei concerti ai piedi del Faro di Santa Maria di Leuca, in uno spazio metafisico tra il mare e il cielo stellato del Capo di Leuca.

Uno scenario che negli anni è diventato il simbolo stesso della rassegna e uno dei luoghi più affascinanti del Sud Italia per la musica dal vivo.

Con American Jazz Masters, Lampus celebra il proprio decennale guardando al futuro e confermando la propria missione: promuovere la cultura, valorizzare il territorio e creare occasioni di incontro attraverso la musica.

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PROGRAMMA

4 LUGLIO 2026

LUIS BONILLA QUARTET

Omaggio a Henry Mancini

Luis Bonilla – trombone

Riccardo Fassi – pianoforte

Steve Cantarano – basso

Sasha Mashin – batteria

28 LUGLIO 2026

DAVE KIKOSKI INTERNATIONAL QUARTET

Dave Kikoski – pianoforte

Mark Sherman – vibrafono

Yuri Goloubev – contrabbasso

Alessandro “Mimmo” Napolitano – batteria

5 SETTEMBRE 2026

JOE MAGNARELLI QUARTET

Joe Magnarelli – tromba

Tony Lakatos – sax tenore

Pat Bianchi – organo Hammond

Bernd Reiter – batteria

Organizzazione

Lampus Associazione Culturale

Ingresso con tessera associativa e quota di partecipazione.

Piattaforma: https://oooh.events/evento/i-concerti-del-faro-tributo-a-henry-mancini-biglietti/

Informazioni via WhatsApp al 347 5169946

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Category: Cultura, Eventi