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DIARIO DEL GIORNO / SABATO 20 GIUGNO 2026

| 20 Giugno 2026 | 0 Comments

Buongiorno!

Oggi è sabato 20 giugno 2026.

Beata Vergine Maria Consolatrice (La Consolata), Venerata a Torino.

A Lecce, l’archeologa dell’UniSalento Ida Tiberi compie 51 anni: auguri!

A San Pietro Vernotico, la nostra amica Annarosa Serio compie 57 anni: buon compleanno!

E buon compleanno a Palermo al nostro amico poeta Pietro Romano, che ne compie 32.

Il 20 giugno è la Giornata internazionale del rifugiato. Istituita dalle Nazioni Unite, la festa è stata celebrata per la prima volta il 20 giugno del 2001. La data è stata scelta per commemorare il cinquantesimo anniversario dell’approvazione, nel 1951, della Convenzione sui profughi da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

1942 – Seconda guerra mondiale: Tobruch cade in mano alle truppe dell’Asse.

Proverbio salentino: LA PRIMA E’ BONA LA SECONDA E’ MEGGHIU
La prima è buona la seconda è migliore.
Anche la cosa più piacevole dopo che si acquisisce esperienza riesce meglio.

Category: Costume e società

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