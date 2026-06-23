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BRINDISI, INCIDENTE STRADALE MORTALE

| 23 Giugno 2026 | 0 Comments

(Rdl) ______________ Drammatico incidente stradale poco prima della mezzanotte di oggi nella periferia di Brindisi, verso l’aeroporto, in via Maestri del Lavoro, dove, per cause ancora da accertare una Lancia Y ha investito un uomo che viaggiava a bordo di un monopattino, uccidendolo sul colpo. Inutili i tentativi dei sanitari di rianimarlo a causa della gravità delle lesioni riportate.

La vittima è Giuseppe Cacace, 54 anni.

Indagini della Polizia di Stato in corso, per stabilire l’esatta dinamica e le cause di quanto accaduto.

Category: Cronaca

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