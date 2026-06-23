BRINDISI, INCIDENTE STRADALE MORTALE
(Rdl) ______________ Drammatico incidente stradale poco prima della mezzanotte di oggi nella periferia di Brindisi, verso l’aeroporto, in via Maestri del Lavoro, dove, per cause ancora da accertare una Lancia Y ha investito un uomo che viaggiava a bordo di un monopattino, uccidendolo sul colpo. Inutili i tentativi dei sanitari di rianimarlo a causa della gravità delle lesioni riportate.
La vittima è Giuseppe Cacace, 54 anni.
Indagini della Polizia di Stato in corso, per stabilire l’esatta dinamica e le cause di quanto accaduto.
Category: Cronaca