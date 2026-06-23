PROVVEDIMENTI DEL QUESTORE DI LECCE

Report della Questura di Lecce _____________

Lecce e provincia: il Questore adotta 4 avvisi orali notificati dalla Polizia di Stato.

​Nel corso della scorsa settimana, il Questore della provincia di Lecce, dr. Giampietro Lionetti, ha emesso 4 provvedimenti di Avviso Orale nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti, sulla base degli elementi a loro carico formalizzati dagli uffici della Polizia di Stato, socialmente pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica.

​L’importante risultato è il frutto dell’attività di analisi e monitoraggio della Divisione Anticrimine della Questura di Lecce. Nello specifico, l’Ufficio ha istruito e trattato direttamente 3 dei 4 provvedimenti notificati, mentre il quarto è scaturito da una proposta formulata dal Commissariato di P.S. di Otranto.

​Nel dettaglio i profili dei destinatari dei provvedimenti:

​Diciannovenne recidivo:

Un giovane di 19 anni, residente nel leccese, è stato colpito da avviso orale poiché già noto alle forze di polizia e di recente arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il giovane era già stato destinatario di un analogo provvedimento di avviso orale quando era ancora minorenne.

​Quarantasettenne pluripregiudicato:

L’attività investigativa ha portato all’emissione della misura anche nei confronti di un 47enne di Lecce, denunciato nel tempo per gravi reati tra cui: vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate; violenza, minaccia e resistenza a P.U.; maltrattamenti in famiglia; violazione di domicilio; furto in abitazione; ricettazione e false attestazioni sull’identità personale. Nei giorni scorsi è stato nuovamente denunciato dalle Volanti della Questura di Lecce poiché sorpreso alla guida nonostante il titolo fosse stato revocato dalla Prefettura.

​Trentottenne di Otranto:

Il terzo provvedimento grava su un 38enne residente a Cavallino. L’uomo annovera condanne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti (anche in concorso), possesso e fabbricazione di documenti d’identificazione falsi ed evasione, oltre a denunce in stato di libertà per reati contro il patrimonio e violazione delle normative sull’immigrazione. A dicembre del 2025, l’uomo era stato tratto in arresto a seguito di un controllo poiché colpito da un ordine di carcerazione per espiazione pena, contesto nel quale era stato trovato nuovamente in possesso di droga e in compagnia di soggetti pregiudicati.

​Minorenne:

L’ultimo provvedimento riguarda un minore di 17 anni residente a Lecce. Il giovane è stato infatti denunciato in stato di libertà per resistenza a P.U. in concorso, segnalato per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e notato per frequentazioni con soggetti gravati da precedenti penali e di polizia.

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L’Avviso Orale costituisce una misura di prevenzione personale tipica, con la quale il Questore, Autorità provinciale di Pubblica sicurezza a carattere tecnico opoerativo, avvisa formalmente il soggetto, ritenuto socialmente pericoloso, dell’esistenza di pregiudizi a suo carico, invitandolo a cambiare condotta ed evidenziando che la reiterazione di comportamenti illeciti potrà comportare l’applicazione di misure di prevenzione ancor più restrittive.

Lecce, 23 giugno 2026

Category: Cronaca