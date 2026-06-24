DOPO INSEGUIMENTO GIOVANE DI TAURISANO ARRESTATO PER SPACCIO

Report della Questura di Lecce (nella foto il commissariato di Taurisano) ______________-

Non si ferma all’alt della Polizia di Stato e dopo un inseguimento un 23enne viene arrestato con dosi di crack in bocca

​Nell’ambito dei servizi mirati al contrasto e alla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, gli agenti della Polizia di Stato in servizio di volante presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Taurisano hanno tratto in arresto un giovane nella tarda serata di ieri.

​Durante il consueto controllo del territorio, la pattuglia ha individuato un’autovettura sospetta. Gli agenti hanno attivato i dispositivi lampeggianti di emergenza per segnalare la propria presenza e procedere al fermo del veicolo. Il conducente, tuttavia, anziché fermarsi ha accelerato l’andatura, dirigendosi con una manovra repentina in una strada di campagna nel tentativo di far perdere le proprie tracce.

​Ne è scaturito un pericoloso inseguimento sulle strade sterrate limitrofe, completamente prive di illuminazione, che si è concluso dopo un paio di chilometri quando la volante è riuscita a bloccare l’auto. I soggetti a bordo sono stati fatti scendere e si sono dimostrati da subito estremamente nervosi e insofferenti al controllo.

​Il forte sospetto ha spinto gli agenti a eseguire immediate perquisizioni personali e del veicolo. L’intuizione dei poliziotti ha trovato riscontro quando, all’interno del cavo orale del conducente – un 23enne di Taviano – è stato rinvenuto un involucro in plastica. All’interno di quest’ultimo erano custoditi altri 7 involucri in plastica di colore bianco, sigillati con nastro adesivo, contenenti sostanza stupefacente del tipo crack, per un peso lordo complessivo di 2,40 grammi.

​Se la perquisizione personale del passeggero e quella del veicolo hanno dato esito negativo per quanto riguarda la droga, l’ispezione dell’abitacolo ha comunque permesso di rinvenire nella portiera lato passeggero tre telefoni cellulari e un portafogli, di proprietà del passeggero, contenente 600 euro in contanti, somma ritenuta probabile provento dell’attività di spaccio.

​​Al termine degli accertamenti di rito esperiti presso la sede del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Taurisano, il 23enne è stato dichiarato in stato di arresto.

​Informato dei fatti, il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Lecce ha disposto per il giovane la misura cautelare degli arresti domiciliari, ponendolo a immediata disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Si specifica che i provvedimenti adottati in fase investigativa e /o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.

Lecce, 24 Giugno 2026

Category: Cronaca