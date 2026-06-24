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LA RIFLESSIONE / TRUMP E’ UN CAFONE

| 24 Giugno 2026 | 0 Comments

di Elena Vada _________________

Lontana dalle ultime vicende. Sapete, cari amici, che non mi occupo di politica, bensì di spettacolo in genere e, sotto questo profilo, commenterò il caso Meloni/Trump. 

Dopo giorni di continui passaggi televisi su tutte le reti e relativi commenti, credo di potermi unire a coloro che definiscono Trump un cafone.

L”accentratore megalomane Presidente degli Stati Uniti, si è sentito superato, nei commenti Social USA, dalla nostra Giorgia Meloni, che gli ha rubato, quindi un po’ d’attenzione pubblica americana. 

Giorgia Meloni si è presentata al G7 di Evian in Francia, in perfetto completo formale, giacca e pantalone in tinta unita beige, (power style) e l’atteggiamento è sembrato, da subito, duro, deciso.  

‘Come sempre’, direte voi, ma il nostro Presidente del Consiglio, aveva, in quel momento, un cipiglio diverso. 

Si coglieva la determinazione nel cercare un contatto e conseguenti spiegazioni, con Donald Trump.

Ed eccola Giorgia faccia-a-faccia con Donald. 

Il gigante è la…bambina?

Nell’occasione, la signora Meloni ha un’atteggiamento saccente, cattedratico e gesticola fuori misura. Eh si, fuori misura.

Infatti, puntare il dito contro l’interlocutore, mentre si parla, è considerato un gesto aggressivo, prevaricatore, severamente vietato.

Questo dice il Galateo ed anche il comune buon senso. 

Se da americana (indifferente se repubblicana o democratica), avessi visto la ‘scenetta Trump-Meloni’, avrei pensato: “Però la piccolina, gliene dice… al Presidente!”.

Donald Trump, probabilmente, non ha sopportato questa tendenza pro Meloni e continua a parlare male di lei, con queste spiegazioni:

“Dopo aver speso miliardi di dollari per la Nato, l’Italia e il suo premier non sembrano nemmeno disposti a prendere parte all’azione contro l’Iran e la sua seria minaccia nucleare… 

Dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l’Iran, vuole essere di nuovo amica per far ‘salire i suoi numeri’. No grazie”

Risponde Meloni: “La mia popolarità non è affar tuo. Ti suggerisco di concentrarti sulla tua”. 

Dal Ministero degli Esteri Italiano, arriva questa dichiarazione:

 “Il rapporto con gli Stati Uniti non è in discussione indipendentemente da Trump”
C’è lo auguriamo e con innegabili preoccupazione ed apprensione, speriamo nella pace. 

Intanto arrivano botta e risposta tra il segretario della Nato e il ministro della Difesa italiano. 

Rutte: “Dalle base italiane partiti 500 aerei USA”

Crosetto: “Missioni conformi ai trattati”

Sull’argomento il nostro giornale, come avete constatato, ci terrà ampliamente informati. 

LA RICERCA nel nostro articolo di oggi e in quello del 19 giugno scorso

ULTIM’ORA / E PATATRAC, MO S’E’ RUTTE LA FINZIONE: L’ITALIA E’ STATA COINVOLTA NELLA GUERRA DI TRUMP CONTRO L’IRAN

MELONI E TRUMP: IL TEMPO RUBA I CONTORNI A UNA FOTOGRAFIA

Category: Costume e società, Cronaca, Cultura, Politica

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