COLPO GROSSO DEI SOLITI IGNOTI
(Rdl) _______________ Un furto in un’abitazione privata non fa notizia, di solito, trattandosi di un fenomeno abituale, purtroppo, insomma diventato una disavventura comune: al massimo, se ne parla nella cronaca locale se gli autori, “i soliti ignoti”, come ogni tanto succede, vengono scoperti in flagranza di reato e dunque arrestati.
Ma se il furto avviene nell’abitazione privata del primo cittadino, beh, allora fa notizia.
E’ accaduto l’altra sera a Lecce ai danni del sindaco Adriana Poli Bortone (nella foto postata su Facebook qualche anno fa, all’opera nella sua cucina).
Rientrata a casa, una villetta della periferia adiacente al quartiere Rudiae, dove al momento dell’incursione dei ladri non c’era nessuno, si è accorta di quanto successo. Un lavoro da “professionisti”, come hanno subito evidenziato dalle modalità di accesso gli esiti delle prime indagini.
Ancora da quantificare il bottino, di oro e gioielli e quant’altro di prezioso trovato in giro.
Già diciannove anni fa Adriana Poli Bortone aveva subito un fatto simile.
Compiuta tutta una serie di rilievi tecnici, indagano i Carabinieri.
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