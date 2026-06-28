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SI TORNA A SPARARE NEL SALENTO

| 28 Giugno 2026 | 0 Comments

(Rdl)_______________ Si torna a sparare nel Salento. E’ accaduto nella tarda mattinata di oggi ad Aradeo, in via Togliatti, dove un anziano, Antonello Minerba, 69 anni, con precedenti, ex consigliere e assessore comunale, mentre tornava a casa a bordo della sua Fiat Panda, è stato ferito a colpi di pistola da due sicari sopraggiunti e poi rapidamente dileguatisi in sella ad una moto.

Fortunatamente i proiettili non lo hanno raggiunto ad organi vitali. E’ stato rapidamente soccorso e portato all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove si trova ricoverato non in gravi condizioni.

Indagini dei Carabinieri in corso.

Category: Cronaca

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