NELLA NOTTE TRAGICO INCIDENTE STRADALE MORTALE A POGGIARDO

(Rdl) __________________ Questa notte c’è stato un tragico incidente stradale mortale nei pressi di Poggiardo. La vittima è Aurora Pandarese, 44 anni. Per cause ancora da accertare, poco prima di arrivare a casa, all’improvviso ha perso il controllo della Mini Cooper che guidava e che si è schiantata fuori strada dopo essersi ribaltata. L’impatto è stato violento e per lei fatale. A causa della gravità delle lesioni riportate, è porta poco dopo l’arrivo dei soccorritori del 118, che hanno tentato invano di rianimarla.

Indagini dei Carabinieri in corso per stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le eventuali responsabilità. La Procura della Repubblica di Lecce ha aperto un’indagine.

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