NELLA NOTTE TRAGICO INCIDENTE STRADALE MORTALE A COPERTINO

(Rdl) __________________ Questa notte c’è stato un tragico incidente stradale mortale a Copertino. La vittima è Emanuele Leo, 44 anni, operatore socio sanitario. Per cause ancora da accertare, all’improvviso in via Raffaello Sanzio ha perso il controllo della moto Yamaha TMAX che guidava e che si è schiantata sulla strada. L’impatto è stato violento e per lui fatale. A causa della gravità delle lesioni riportate, è porto poco dopo l’arrivo dei soccorritori del 118, che hanno tentato invano di rianimarlo.

Indagini dei Carabinieri in corso per stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le eventuali responsabilità. La Procura della Repubblica di Lecce ha aperto un’indagine.

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