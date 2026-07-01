PODI, VITTORIE, SUCCESSI: ALLA CHIUSURA DELLA STAGIONE, BILANCIO NETTAMENTE IN ATTIVO PER UTOPIA SPORT

L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DI VERNOLE RIPORTA RISULTATI PIÙ CHE SODDISFACENTI A CONCLUSIONE DELL’ANNO SPORTIVO 2025/2026.

di Carmen Leo ___________ Si è da poco concluso, ieri 30 giugno, l’anno sportivo 2025-2026 per l’Associazione sportiva Utopia Sport, nata a Vernole nel 2019 dall’iniziativa dei fratelli Gianpiero e Grazia Turco, con il lodevole obiettivo di divulgare lo sport in generale, con particolare attenzione al Tennis Tavolo (più noto a tutti come Ping Pong – n.d.r.), l’Handbike (la particolare bici per diversamente abili che si pedala con le braccia -n.d.r.), il Pickleball (uno sport di racchetta che combina elementi di Tennis, Padel, Badminton e Ping Pong – n.d.r.).

Il bilancio conclusivo di questa stagione può ritenersi, a detta degli stessi Utopici atleti e atlete, ricco di soddisfazioni e importanti traguardi, segnando una fase di transizione e al contempo di rinascita, con quella fortissima determinazione di voler essere non solo protagonisti nello sport, ma anche forza attiva nella società, cosa che Essi hanno saputo dimostrare ancora una volta dando una concreta espressione sportiva alla loro anima poliedrica e al loro impegno costante e proficuo.

L’impegno di Utopia Sport, tuttavia, non investe soltanto il settore sportivo, ma anche l’ambito dell’apprendimento didattico, nel quale l’ente ha promosso numerosi corsi di Lingua dei Segni Italiana (LIS), proponendo dei programmi dal livello base a quello più avanzato, grazie alle competenze della sua formatrice Grazia Turco (in primo piano in basso nella foto), notissima campionessa nazionale paralimpica di Tennis Tavolo e Handbike.

Molti i partecipanti riusciti ad affrontare con successo l’esame di riconoscimento ufficiale della formazione nella LIS, che è stata, dunque, protagonista in chiese, teatri e piazze, traducendo nel particolare linguaggio per gli audiolesi le sante messe e canzoni su richiesta, al fine di abbattere le barriere comunicative per gli utenti in situazioni di svantaggio e favorire in maniera significativa e, diremmo encomiabile, l’inclusione sociale.

Inoltre, l’associazione ha collaborato attivamente con diversi enti di volontariato per promuovere raccolte fondi destinate a progetti sociali radicati nel territorio provinciale salentino.

Ci preme sottolineare che nel settore sportivo promozionale Utopia Sport ha siglato importanti accordi con le Università di Foggia e di Lecce, aprendo le sue porte ai giovani studenti che potranno svolgere tirocini formativi all’interno della medesima Associazione.

Per testimoniare la grande attenzione ai bisogni educativi del nostro territorio, i tecnici di Utopia hanno pensato di sviluppare alcuni progetti di grande impatto sociale, quali “Scuola Attiva di Sport e Salute“, “Racchette in Classe”, promosso dalla FITET (Federazione Italiana Tennis Tavolo -n.d.r.) e “Scuola Sport e Integrazione” del Comitato Italiano Paralimpico, coinvolgendo scuole dall’estremo sud del Salento, in Comuni quali Castrignano del Capo fino al nord di Monteroni di Lecce.

Tutto ciò al fine di promuovere la cultura dello Sport come importante strumento di inclusione e di crescita tra le giovani generazioni.

Vi è anche l’intenzione di estendere, probabilmente il prossimo anno, la medesima iniziativa anche al Comune di Vernole, quartier generale di Utopia.

Seppur segnato dalla retrocessione della Squadra di D1 in quest’ultimo campionato, gli Utopici atleti che davano vita alla relativa compagine non si sono mai arresi.

Consapevoli della difficoltà dell’impresa, hanno deciso di mettersi ugualmente in gioco con il coraggio e la determinazione che ormai costituisce il loro “marchio di fabbrica”.

Questo loro esempio ha acceso una scintilla in tutti noi appassionati dello sport e fan indiscussi di Utopia.

Abbiamo potuto apprendere, grazie al loro esempio, che qualunque prova ci si trovi a dover affrontare, in qualsivoglia contesto del nostro esistere quotidiano, vale sempre la pena di provare, lottare e cercare disuperare i propri limiti.

Lo spirito da eterni combattenti di questi ragazzi e ragazze, uomini e donne, che pur nella loro “diversa abilità” non esitano a testare costantemente le proprie abilità, dovrebbe servire da monito a tutti noi, per indurci a migliorare continuamente le nostre criticità, trasformando ogni sfida in un’opportunità di crescita e successo.

Tutti loro, uniti dalla grandissima passione per lo Sport fatto di ideali e valori autentici, continuano a credere fortemente in tutto quello che fanno, perché ciò li spinge a dare il massimo nel variegato mondo agonistico paralimpico e olimpico, ottenendo come risultato immense emozioni e altrettante soddisfazioni.

A fronte di qualche piccolo insuccesso, di contro, la Squadra Neretina militante in D1 è stata promossa in C2, mentre le altre formazioni hanno raccolto ottimi risultati nei rispettivi campionati.

Le vere stelle del firmamento agonistico di Utopia sono state, però, gli atleti individuali, che in ben 19 competizioni tra nazionali, regionali e provinciali, sia olimpiche che paralimpiche, hanno conquistato: 4 ori, 7 argenti e 14 bronzi ex aequo.

Due di loro, nel settore paralimpico, sono stati riconosciuti dalla Regione Puglia come “eccellenze sportive”, un orgoglio che arricchisce tutto il movimento.

Utopia Sport ha come principale mission quella di guardare al futuro con entusiasmo e passione, proprio perché convinta che lo Sport sia prima di tutto un modo per costruire una società reale e attiva che si relazione dal vivo nel quotidiano.

Per tale ragione il direttivo, i tecnici e gli stessi atleti e atlete di Utopia Sport stanno già lavorando per la preparazione delle attività del prossimo anno associativo e desiderano offrire, per il tramite del canale di Leccecronaca.it, a tutti gli appassionati dello Sport vero la straordinaria opportunità di conoscere da vicino la loro meravigliosa realtà, certi di riuscire a stimolare la curiosità e l’interesse di chi voglia approcciarsi per la prima volta all’ambiente sportivo oppure l’ingresso nella loro grande famiglia da parte di chi sia già avvezzo alle competizioni agonistiche e voglia fare squadra vincente con chi da sempre vince contro le discriminazioni e le storture di una sedicente società civile poco inclusiva e incline alla parificazione dei diritti delle persone con differenti abilità.

E allora, pensiamo noi: perché precludersi questa possibilità unica e irripetibile?

Armatevi di coraggio e di tanta voglia di fare. La vostra opportunità sta in un unico e tonante nome: Utopia Sport.

Loro vi aspettano. E Voi…che aspettate?!

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