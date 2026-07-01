CAROVIGNO, RAPINA AI PORTAVALORI ALL’UFFICIO POSTALE: INTERVENTO DEI CARABINIERI, CHE ARRESTANO GLI AUTORI E RECUPERANO IL BOTTINO

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi _________________

Rapina a portavalori. Dopo una colluttazione malviventi arrestati e recupero della refurtiva

Comando Provinciale di Brindisi – Carovigno (BR), 01/07/2026 13:34

Momenti di grande concitazione nel centro cittadino di Carovigno. Tre malviventi armati bloccati e disarmati grazie alla prontezza dei militari della locale Stazione dei Carabinieri, supportati dai colleghi di San Vito dei Normanni e del Nucleo Investigativo di Brindisi. Un intervento fulmineo, improntato al coraggio e alla massima prontezza operativa, ha permesso ai Carabinieri della Stazione di Carovigno di arrestare nell’immediatezza i presunti autori di un gravissimo assalto ai danni di un furgone portavalori della “Cosmopol”, blindando la sicurezza del centro cittadino e assicurando alla giustizia tre rapinatori armati.

I fatti si sono svolti nei pressi dell’ufficio postale di via Giovanni Pascoli. Un commando composto da almeno tre malviventi, armati, ha assalito i vigilantes mentre depositavano un’ingente somma di denaro destinata alla filiale. Nonostante l’effetto sorpresa, le Guardie Particolari Giurate della Cosmopol hanno tentato una reazione interrotta solo dalla minaccia delle armi, vedendosi costretti a consegnare il denaro; i malviventi hanno poi tentato di fuggire a bordo di un’autovettura rubata; una delle guardie giurate ha esploso alcuni colpi d’arma da fuoco all’indirizzo dei banditi.

A fare la differenza è stata l’immediata e provvidenziale reazione dei Carabinieri della vicinissima Stazione di Carovigno. Uditi i rumori e gli spari, i militari – senza esitazione alcuna – si sono catapultati in strada a piedi, intercettando e sbarrando la strada alla vettura dei fuggitivi. I Carabinieri hanno ingaggiato una violenta colluttazione corpo a corpo con i rapinatori, riuscendo a disarmarli e a immobilizzarne immediatamente due, senza ricorrere all’uso delle armi.

Il terzo complice, nel disperato tentativo di sottrarsi alla cattura, ha rubato un’ulteriore autovettura per darsi alla fuga. L’efficace e immediato intervento sul territorio di tutte le componenti operative del Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi ha permesso di cinturare la zona intorno al fuggitivo e di localizzarlo: l’uomo è stato infatti intercettato e bloccato poco dopo grazie al tempestivo intervento in supporto dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Brindisi e della Compagnia di San Vito dei Normanni. Il terzo malvivente è risultato ferito, attinto da uno dei colpi esplosi dalla guardia giurata durante le prime fasi dell’assalto.

Tutti e tre i soggetti sono stati tratti in arresto e condotti in caserma per i successivi adempimenti giudiziari. L’intera refurtiva è stata recuperata.

L’operazione odierna testimonia, ancora una volta, la fondamentale importanza del capillare controllo del territorio e la straordinaria prontezza dei reparti territoriali dell’Arma dei Carabinieri, capaci di rispondere con assoluta efficacia e tempestività anche alle situazioni di più alto e immediato pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, della presunzione di non colpevolezza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti ed in attesa del giudizio.

Category: Cronaca