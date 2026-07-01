TRAGICO INCIDENTE, MUORE GIOVANE MOTOCICLISTA DI LIZZANELLO, GRAVE IL FIGLIO CHE VIAGGIAVA CON LUI

(Rdl) ________________ Ieri sera c’è stato un tragico incidente stradale mortale sulla provinciale che da Melendugno porta alla marina di San Foca. La vittima è Cosimo Damiano Poleti, 36 anni, macellaio. Per cause ancora da accertare, la moto Kawasaki che guidava si è scontrata con una Fiat Panda. L’impatto è stato violento e per lui fatale. A causa della gravità delle lesioni riportate, è porto poco dopo l’arrivo dei soccorritori del 118, che hanno tentato invano di rianimarlo.

Il bambino che viaggiava con lui sulla moto è rimasto ferito in maniera grave: si trova ora ricoverato all’ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Indagini dei Carabinieri in corso per stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le eventuali responsabilità. La Procura della Repubblica di Lecce ha aperto un’indagine.

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