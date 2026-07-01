DAL MARE DI NOTTE DELLA MONTAGNA SPACCATA, AFFIORA UN CADAVERE

(Rdl) ______________ Giallo nella notte nel mare jonico, nel tratto tra Santa Maria al Bagno e il litorale di Galatone, della così detta ‘montagna spaccata’, dove è affiorato il corpo senza vita di un uomo.

La macabra scoperta è stata fatta da due giovani che facevano surf e che hanno dato l’allarme. Il cadavere è stato recuperato dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco.

E’ mistero sull’identità, dal momento che non è stato ritrovato nulla che possa portare ad un’identificazione, come pure sulle cause della morte. Al momento è stato possibile stimare solo l’età apparente, fra i 40 e i 50 anni. Su tutto il resto è mistero, su cui indagano i Carabinieri.

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