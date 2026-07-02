TRAGICA CATENA DI SANGUE SULLE STRADE SALENTINE, UN’ALTRA VITTIMA

(Rdl) ________________ Questa notte c’è stato un incidente stradale mortale, un altro della tragica catena di sangue che da alcuni giorni si sta abbattendo sulle strade salentine con cadenza pressoché quotidiana. E’ successo sulla statale Gallipoli – Santa Maria di Leuca, nel territorio di Presicce-Acquarica. La vittima è Pierpaolo Pellegrino, 45 anni, di Cutrofiano.

Per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della Fiat Grande Punto che guidava ed è uscito fuoristrada, andando a schiantarsi contro un albero. L’impatto è stato violento e per lui fatale. A causa della gravità delle lesioni riportate, è porto poco dopo l’arrivo dei soccorritori del 118, che hanno tentato invano di rianimarlo.

Indagini dei Carabinieri in corso per stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le eventuali responsabilità. La Procura della Repubblica di Lecce ha aperto un’indagine.

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