DIARIO DEL GIORNO / MARTEDI’ 7 LUGLIO 2026

Buongiorno!

Oggi è martedì 7 luglio 2026.

Santa Edda.

A Chiaromonte, in provincia di Potenza, il nostro amico Pasquale Grandinetti compie 56 anni: affettuosi auguri di buon compleanno!

Da questa notte siamo in Luna in Ultimo Quarto.

Questa fase è un momento di consolidamento, bisogna lasciarsi alle spalle quanto acquisito per avanzare; è un buon periodo per rompere le relazioni e i contratti d’affari, disintossicarsi e depurarsi.

Il corpo dispensa energia; si tende a non ingrassare anche se si mangia di più, le operazioni riescono meglio, le faccende di casa pure, in particolare quelle che hanno a che fare con il pulire, il lavare, lo sciacquare.

E’ il momento giusto per dipingere e laccare (i colori si asciugano meglio), nonché per effettuare tagli ritardanti dei capelli (compresa la depilazione) e per i massaggi rilassanti e disintossicanti.

Al contrario, nel mondo vegetale i succhi si ritirano verso la radice, la terra è più ricettiva: per questo vanno piantate o seminate in luna calante le verdure che crescono sotto terra.

Sono i giorni giusti per effettuare i trattamenti contro i parassiti e contro le erbacce; anche le potature sono favorite; se una pianta o albero non cresce più o è malato, in luna calante si taglia la cima (meglio se verso la luna nuova). Le verdure a foglia (insalate, spinaci, cavolo bianco e rosso) vanno piantate in questa fase.

Lo stesso tipo di energie della luna calante si ritrovano nella fase che segue l’ovulazione, in cui l’ovulo è stato rilasciato, ma non fecondato; è un fase caratterizzata da un enorme rilascio di energia all’interno di sé, che se non viene positivamente incanalata può anche sfociare in una crescente irrequietezza, distruttività, rabbia e frustrazione.

Il 7 luglio del 1960 avvenne la strage di Reggio Emilia al termine di una lunga serie di scontri con la polizia che si conclusero con la morte di cinque operai e il ferimento di sedici.

In Italia è un periodo di tensione, dopo la nascita del governo Tambroni, democristiano appoggiato dal MSI, che il Pci volle rovesciare organizzando appositamente moti di piazza e impedendo la legittima celebrazione a Genova del congresso nazionale missino.

Quell’ evento fu il pretesto per dimostrazioni non solo nella città di Genova, ma anche in altri centri come Reggio Emilia, dove la polizia aprì il fuoco sui dimostranti.

Proverbio salentino: CI TENE LA FACCIA TOSTA SE MMARITA E LA FIMMENA ONESTA RIMANE ZZITA

Chi tiene la faccia tosta si marita e la donna onesta rimane zitella.

Category: Costume e società