RITROVATA BICICLETTA ELETTRICA RUBATA

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce ____________

RESTITUITA DAI CARABINIERI UNA BICICLETTA ELETTRICA DESTINATA ALL’ASSISTENZA

DOMICILIARE DI PERSONE CON GRAVI DISABILITÀ A LECCE



Un intervento che va oltre il semplice recupero di un bene rubato e che restituisce alla comunità

uno strumento di lavoro essenziale per garantire assistenza a chi vive una condizione di

particolare fragilità.



Questa mattina i Carabinieri della Stazione Lecce Principale hanno riconsegnato al legittimo

proprietario una bicicletta elettrica, del valore commerciale di circa 1.600 euro, sottratta lo scorso 1 luglio e per il cui furto un fisioterapista leccese aveva sporto denuncia.



Per il professionista quel mezzo non rappresentava soltanto un bene patrimoniale, ma lo

strumento con cui ogni giorno raggiunge il domicilio di persone tetraplegiche e di altri pazienti

con gravi disabilità motorie, assicurando loro continuità terapeutica e assistenza riabilitativa.

Le attività investigative avviate dai militari dell’Arma hanno consentito di ricostruire la vicenda, individuare il presunto autore del furto e recuperare la bicicletta.

Al termine degli accertamenti, la posizione di un quarantanovenne è stata portata all’attenzione della Procura della Repubblica di Lecce.



La restituzione del mezzo assume un valore che travalica il recupero di un oggetto: significa

consentire a un professionista di riprendere pienamente la propria attività a favore di cittadini

particolarmente vulnerabili, per i quali ogni visita domiciliare rappresenta un momento

fondamentale del percorso riabilitativo.



L’episodio conferma, ancora una volta, il costante impegno dell’Arma dei Carabinieri nella tutela

della legalità e della sicurezza della collettività. Un’azione che, attraverso l’attività investigativa

e la vicinanza ai cittadini, produce risultati concreti capaci di incidere positivamente sulla vita

delle persone, restituendo non solo un bene, ma anche serenità, fiducia e continuità a un servizio di rilevante valore sociale.



Category: Cronaca