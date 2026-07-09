DONNA MUORE DOPO INTERVENTO DI MEDICINA ESTETICA AL SENO

(Rdl) ________________ Una donna di 59 anni, Stefania Verardi, è morta ieri all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove era ricoverata in rianimazione da alcuni giorni, trasferita dall’ospedale Veris Delli Ponti di Scorrano. Il 2 luglio scorso si era sentita male mentre era sottoposta ad un intervento al seno di medicina estetica in una clinica privata di Scorrano.

Le sue condizioni, già apparse subito gravi, sono rapidamente peggiorate.

Oggi la Procura della Repubblica di Lecce ha aperto un’indagine, disponendo l’autopsia e ulteriori indagini affidate ai Carabinieri: sono indagate tre persone, dipendenti della clinica dove era stato fatto l’intervento di medicina estetica.

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