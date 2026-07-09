SCOPERTO E SEQUESTRATO GROSSO QUANTITATIVO DI DROGA, TRE ARRESTI

(Rdl) _____________ Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Taurisano hanno arrestato ieri a Gagliano del Capo tre giovani di 23, 32 e 33 e 23 anni, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Da tempo i poliziotti sospettavano che all’interno di un capannone in zona Santa Maria di Leuca veniva stoccato un grosso quantitativo di droga. Effettuati servizi di osservazione e pedinamenti per individuare l’esatta posizione dello stabile, ieri hanno individuato un capannone a Castrignano del Capo, al cui interno hanno notato un furgone sospetto.

Dopo poco, hanno visto un giovane salirvi a bordo, e altri due allontanarsi su uno scooter. un uomo conosciuto dagli agenti è salito a bordo del mezzo, mentre gli altri due cercavano di allontanarsi a bordo di uno scooter. Così, tutti sono stati fermati dai poliziotti in borghese e dalla Volante giunta in ausilio.

Allora li hanno fermati e hanno perquisito il capannone, dove hanno trovato centodiciannove chili di infiorescenze, foglie, polvere ricavata dalla trinciatura di foglie di marijuana, e hashish, oltre a materiali di vario tipo utili alla lavorazione, pulitura, pesatura e confezionamento della marijuana.

I tre giovani arrestati si trovano ora ai domiciliari, come disposto dal pm di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce.

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