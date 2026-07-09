STEFANO GALLOTTA COORDINATORE REGIONALE PUGLIA DELL’ASSOCIAZIONE CODICI, CENTRO DIRITTI DEL CITTADINO

Riceviamo e volentieri pubblichiamo ______________

Codici Puglia apre una nuova fase della propria attività e sceglie Lecce come sede regionale dell’associazione. Lo ha deliberato l’Assemblea Regionale, riunitasi il 6 luglio, che ha approvato il trasferimento della sede in Piazza Mazzini 7 presso gli uffici già sede della delegazione provinciale di Codici Lecce.

Contestualmente, l’Assemblea ha nominato all’unanimità l’avvocato Stefano Gallotta quale nuovo Coordinatore Regionale di Codici Puglia, che succede all’avvocato Raffaello Esposito, al quale sono stati rivolti i ringraziamenti per il lavoro svolto e per il contributo offerto alla crescita dell’associazione negli ultimi anni. Il nuovo assetto organizzativo prevede, inoltre, l’ingresso di Mattia Gallotta nella struttura regionale, con il compito di coordinare i rapporti tra le delegazioni territoriali e supportarne lo sviluppo, nell’ottica di una presenza sempre più capillare sul territorio pugliese.



All’Assemblea ha partecipato anche il Segretario Nazionale di Codici, Ivano Giacomelli, che ha illustrato gli obiettivi strategici dell’associazione per i prossimi anni: “La Puglia rappresenta una regione dalle grandi potenzialità – ha dichiarato Giacomelli –. Occorre rafforzare la presenza dell’associazione con nuovi Sportelli, iniziative pubbliche e una comunicazione sempre più efficace, oltre a garantire una presenza costante negli organismi istituzionali, a partire dal Consiglio Regionale dei Consumatori e degli Utenti”.



Tra le priorità individuate figurano anche una maggiore attività sul territorio attraverso convegni, campagne informative, comunicati stampa e iniziative dedicate ai principali temi consumeristici, con particolare attenzione ai settori dei trasporti, del turismo, dell’energia, della sanità e dei servizi pubblici.



“La scelta di Lecce come sede regionale – dichiara il neo Coordinatore Regionale, Stefano Gallotta – rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro svolto negli ultimi anni. Il nostro obiettivo sarà quello di rafforzare ulteriormente la presenza di Codici in tutta la Puglia, creando nuove delegazioni, consolidando quelle già esistenti e offrendo ai cittadini un’assistenza sempre più qualificata nella tutela dei loro diritti. Vogliamo costruire una rete regionale forte, moderna e sempre più presente nei tavoli istituzionali, diventando un punto di riferimento per i consumatori pugliesi”.



Con il trasferimento della sede regionale a Lecce e il rinnovamento della governance, Codici Puglia avvia così una nuova fase di crescita, puntando su un’organizzazione più strutturata, una maggiore presenza sul territorio e un impegno sempre più incisivo nella tutela dei diritti dei consumatori.



Roma, 9 luglio 2026

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