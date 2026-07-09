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GIOVANE SALENTINO ARRESTATO CON L’ACCUSA DI SPACCIO DI STUPEFACENTI

| 9 Luglio 2026 | 0 Comments

(Rdl) _____________ Militari della Guardia di Finanza di Lecce hanno arrestato ieri a Uggiano la Chiesa un giovane di 30 anni, accusato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Dopo averlo notato all’opera nella villa comunale, lo hanno fermato e sottoposto a perquisizione. Nella sua abitazione hanno trovato circa duecentocinquanta grammi fra hashish e marijuana, un bilancino di precisione e 250 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio.

Si trova ora ai domiciliari, come disposto dal pm di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce.

Category: Cronaca

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