GIOVANE SALENTINO ARRESTATO CON L’ACCUSA DI SPACCIO DI STUPEFACENTI

(Rdl) _____________ Militari della Guardia di Finanza di Lecce hanno arrestato ieri a Uggiano la Chiesa un giovane di 30 anni, accusato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Dopo averlo notato all’opera nella villa comunale, lo hanno fermato e sottoposto a perquisizione. Nella sua abitazione hanno trovato circa duecentocinquanta grammi fra hashish e marijuana, un bilancino di precisione e 250 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio.

Si trova ora ai domiciliari, come disposto dal pm di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce.

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