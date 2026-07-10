CAMILLO PLACÌ OSPITE A COPERTINO SPORT CHANNEL: “Sino alla fine, facendo sempre del proprio meglio”

di Maria A. Vacca _______________ Ospite della puntata speciale di Copertino Sport Channel, il tecnico di pallavolo di fama internazionale Camillo Placì ha regalato al pubblico una testimonianza intensa, andando oltre gli aspetti puramente sportivi e raccontando il percorso umano che ha accompagnato la sua straordinaria carriera.

Nel corso dell’intervista, Placì ha ricordato con emozione gli anni trascorsi come alunno di Don Tonino Bello, evidenziando quanto i valori trasmessi dal compianto vescovo abbiano inciso sulla sua formazione personale e professionale.

Tra i passaggi più significativi della conversazione, il tecnico ha indicato il motto che lo accompagna da sempre: “Sino alla fine”, un principio che rappresenta il suo modo di affrontare ogni sfida con determinazione, impegno e perseveranza.

Placì ha inoltre sottolineato di aver cercato, in ogni esperienza vissuta, di dare sempre il massimo con le risorse a disposizione, senza cercare alibi o scorciatoie. Un approccio che gli ha consentito di ottenere importanti risultati in contesti diversi e in numerosi Paesi del mondo.

Ampio spazio è stato dedicato anche al tema del rispetto delle culture. L’allenatore ha raccontato come il confronto con popoli e tradizioni differenti abbia rappresentato un grande arricchimento umano, insegnandogli il valore dell’ascolto, dell’adattamento e della comprensione reciproca.

Guardando al proprio percorso, Placì ha infine affermato che non rigiocherebbe nessuna partita della sua vita. Ogni vittoria, ogni sconfitta e ogni esperienza, infatti, hanno contribuito alla sua crescita personale e professionale, diventando tasselli fondamentali del cammino che lo ha portato fino ai massimi livelli della pallavolo internazionale.

Una testimonianza ricca di valori, nella quale lo sport si è confermato non solo competizione, ma anche scuola di vita, fondata sull’impegno, sul rispetto e sulla capacità di affrontare ogni sfida sino alla fine.

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Category: Sport