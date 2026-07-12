BOMBA NON BOMBA ARRIVEREMO A ROMA?
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Category: Cos' la vedo io, Politica
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“Il mare non conosce barriere”, A SAN FOCA, MARINA DI MELENDUGNO, DOMENICA 12
(r.p.) _______________ Domenica 12 luglio torna a San Foca la 13ª edizione dell’iniziativa dedicata all’inclusione, alla solidarietà e alla cultura del mare. Il mare non conosce barriere. È questo il messaggio che, da tredici edizioni, la Lega Navale Italiana – Sezione di San Foca trasforma in realtà con “NavigAbile”, la manifestazione che offre alle persone […]
GALATINA SVELA L’ESTATE 2026: SETTANTA EVENTI PER UN CARTELLONE CHE PARLA AL MONDO ATTRAVERSO IL TERRITORIO
(Rdl) _______________ Un’estate ricca, partecipata e pensata per valorizzare il territorio. È stato presentato oggi il calendario degli appuntamenti estivi di Galatina “Estate della Civetta. Spettacoli, Musica, Arte e Cultura dal territorio e dal mondo”, un programma che raccoglie oltre settanta eventi, frutto della collaborazione tra amministrazione comunale, associazioni, enti e realtà del territorio. Alla […]
LA PRIMA, SUGGESTIVA PRESENTAZIONE A MELENDUGNO DEL LIBRO DI RAFFAELE POLO “Il pranzo della domenica”
(g.p.) ______________ “Si sente? Prova prova… Si sente?”. Il parroco don Salvatore Scardino, gentile organizzatore ed efficiente padrone di casa, guarda l’orologio della piazza e decide che dopo il quarto d’ora accademico di ritardo, si può cominciare. Tenera è la notte, non fa nemmeno tanto caldo, sui presenti, molti e contenti di esserci, fatto insolito […]
NOVITA’ EDITORIALI / I PRANZI DELLA DOMENICA DI RAFFAELE POLO SONO DIVENTATI UN LIBRO. LA PRESENTAZIONE A MELENDUGNO MERCOLEDI’ 8
Nota stampa dell’editore ( la presentazione del volume sarà a Melendugno, in piazza Monsignor Durante, mercoledì 8 luglio alle ore 21, con la partecipazione, oltre che dell’autore e dell’editore Antonietta Fulvio, del sindaco Oronzo Maurizio Cisternino, dell’assessore alla Cultura Anna Elisa Prete e del parroco don Salvatore Scardino ) _______________ Il pranzo della domenica è il […]
LA PODISTICA COPERTINO SCALDA I MOTORI PER LA 4° EDIZIONE DELLA CORSA COPERTINESE, IL VICE PRESIDENTE OSPITE DI COPERTINO SPORT CHANNEL
di Maria A. Vacca _____________ Mancano ormai poche settimane alla 4ª Corsa Copertinese, l’evento podistico organizzato dalla Podistica Copertino che si svolgerà il prossimo 19 luglio, attraversando le vie del centro cittadino. La manifestazione è inserita nel calendario ufficiale delle gare su strada e rappresenta uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell’estate copertinese. Ospite dell’ultima […]
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