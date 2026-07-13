IERI SERA SINNER HA VINTO IL TORNEO DI TENNIS DI WIMBLEDON

di Elena Vada ________________

Sono le 20.52 a Londra: Jannik Sinner vince Wimbledon, per il secondo anno di fila.

Jannik Sinner ce l’ha fatta in quattro set contro un Sascha Zverev, mai così pericoloso e determinato. Purtroppo per lui, però, arriva la decima sconfitta consecutiva contro il nostro Jannik Sinner che passa 6-7 7-6(2) 6-3 6-4 e diventa il decimo tennista dell’Era Open a fare il bis a Church Road, un anno dopo l’altro.

Ora sto guardando Sinner mentre, assolutamente disinvolto, parla con i Principi William e Kate d’Inghilterra, i figli George e Charlotte… In questo momento, in un Italia delusa dal football, suo sport nazionale, lui è il figlio ed il nipote di tutti.

Bravo Jannik ci hai reso orgogliosi.

Sascha Zverev gli dice scherzando: “Jannik, non mi piaci più. Hai dimostrato di essere il migliore di tutti”.

Sinner gli risponde in tedesco: “Alexander, sei stato fantastico. So che puoi diventare numero uno, quindi devo stare attento”.

Nel corso della partita, la mamma di Sinner, Siglinde, ha lasciato più volte il Centre Court, soprattutto nelle fasi più delicate del match, per l’ emozione ovvio. Ho fatto la stessa cosa, girando canale, perché la tensione era altissima ed il risultato per nulla scontato.

È stato un incontro lottato e sofferto.

Bellissime le parole del Presidente del CONI Luciano Buonfiglio, che dice: “È una delle più grandi emozioni che abbia vissuto nella mia carriera da dirigente. Ho visto un atleta che non lascia mai nulla al caso, con la sua determinazione e la sua professionalità. In sintesi un uomo d’acciaio che non molla mai. Anche qui in terra inglese, Sinner ci ha reso orgogliosi di essere italiani. Jannik è un esempio per tutti i nostri giovani e questa vittoria rappresenta la conferma che abbiamo campioni fenomenali. E lo sport italiano sta dimostrando che in ogni disciplina siamo protagonisti. Complimenti al tennis, alla Federazione e al Presidente Binaghi per questo successo memorabile. Per me era la prima volta a Wimbledon e direi che quanto meno ho portato fortuna”.

SIAMO D’ACCORDO.

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