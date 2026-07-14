CONTROLLI TERRITORIO DELLA POLIZIA

Report della Questura di Lecce ____________

Controlli straordinari della Polizia di Stato nel Salento: oltre 3800 identificati e un arresto per Codice rosso

Nella settimana compresa tra il 6 e il 12 luglio 2026, il territorio della provincia di Lecce ha visto l’attuazione di un dispositivo articolato e potenziato di controllo straordinario del territorio, operato dalla Polizia di Stato e coordinato dal Questore Giampietro Lionetti. L’operazione ha visto l’impiego sinergico degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine (RPC) “Puglia Meridionale”, del personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (UPGSP), e dei Commissariati di P.S. di Nardò e Taurisano.

L’obiettivo primario dei servizi è stato il generale rafforzamento delle misure di vigilanza e prevenzione dei reati di natura predatoria e dei comportamenti illegittimi che generano allarme sociale, concentrando l’attenzione in particolar modo nelle zone a più alta densità criminale, nei centri abitati e nel rispettivo hinterland.

I servizi coordinati sono stati strutturati per garantire la massima capillarità e un elevato profilo di visibilità, concentrandosi sui seguenti obiettivi strategici:

• Vigilanza assidua dei luoghi abitualmente frequentati da persone pregiudicate e/o pericolose.

• Prevenzione della “malamovida” nei principali luoghi di aggregazione sociale della città e delle marine, con monitoraggi mirati presso aree verdi (es. Parco Galateo in via Malta) e controlli sulle arterie stradali di maggiore percorrenza in entrata ed uscita dai centri urbani.

• Contrasto al degrado urbano e monitoraggio infrastrutture: particolare intensificazione dei controlli nell’area della stazione ferroviaria, mirata alla corretta identificazione e gestione di soggetti senza fissa dimora, e presso gli istituti scolastici del capoluogo, recentemente colpiti da episodi di furto.

Nel corso dei servizi operativi pianificati condotti da molteplici equipaggi coordinati, sono stati effettuati numerosi posti di controllo e soste operative ad alta visibilità nelle aree più sensibili del centro storico e della periferia, tra cui: Piazza Mazzini, Via Leuca, Zona Ferrovia-Casermette, Piazzetta Santa Chiara, Piazzale Carmelo Bene, Parco Galateo, nonché in prossimità di uffici postali, sportelli bancari e supermercati in orario di chiusura commerciale.

Sul fronte del contrasto ai reati di violenza di genere e tutele personali, il personale della Volante del Commissariato di Nardò è intervenuto a seguito di una richiesta di intervento in località Santa Maria al Bagno, giunta nel pomeriggio di ieri. Una donna aveva segnalato la presenza, nei pressi di un esercizio di ristorazione ove lei si trovava, del presunto autore di condotte persecutorie, commesse nei suoi confronti nei mesi scorsi. L’uomo, un 28enne neretino, era gravato da un divieto di avvicinamento nei suoi confronti, in seguito alla presunta commissione di reati di cui al codice rosso, motivo per il quale aveva violato le misure cautelari a suo carico.

Al termine delle immediate attività di ricerca, avviate dagli agenti del Commissariato mediante la visione di alcuni video che avevano ritratto l’uomo, gli operatori lo hanno rintracciato presso la sua abitazione. L’uomo è stato così tratto in arresto in flagranza differita per inottemperanza al divieto di avvicinamento e, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, tradotto presso la Casa Circondariale di Borgo San Nicola.

Si specifica che i provvedimenti adottati in fase investigativa e /o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.

Nell’ambito delle competenze territoriali del Commissariato di Nardò, sono stati eseguiti stringenti controlli di polizia amministrativa nella località turistica di Porto Cesareo, unitamente alla Polizia Locale ed alla Capitaneria di Porto:

• Polizia Amministrativa: Sono stati sanzionati due esercizi commerciali per l’occupazione abusiva della sede stradale e del suolo pubblico ai sensi dell’art. 20 del Codice della Strada, con contestazione di una sanzione pecuniaria di euro 173 per ciascun esercizio e l’obbligo del totale ripristino dello stato dei luoghi.

• Tutela dell’Area Marina Protetta (Zona C): È stato eseguito il sequestro penale/amministrativo a carico di ignoti di 5 natanti per occupazione abusiva demaniale. Contestualmente, in collaborazione con il personale dell’ente gestore dell’Area Marina Protetta, è stata effettuata una completa bonifica dello specchio acqueo da materiali inquinanti gravemente pericolosi per la sicurezza della balneazione.

I risultati numerici complessivi conseguiti lungo l’intero arco della settimana descrivono l’ampiezza dell’impegno profuso da tutte le componenti della Polizia di Stato coinvolte nel dispositivo di sicurezza:

Persone Identificate 3.802

Veicoli Controllati 1.511

Lecce, 13 luglio 2026

Category: Cronaca