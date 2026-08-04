DIARIO DEL GIORNO / MARTEDI’ 4 AGOSTO 2026
Buongiorno!
Oggi è martedì 4 agosto 2026.
San Giovanni Maria Vianney.
Nel 1974, sulla tratta ferroviaria Firenze – Bologna, in prossimità di San Benedetto Val di Sambro, un ordigno a base di “termite” esplode sulla carrozza numero 5 del treno “Italicus”, causando dodici morti e quarantaquattro feriti.
Per la strage dell’Italicus, come per le altre stragi, per motivi di convenienza politica si volle precostituire la tesi secondo cui le bombe non potevano che essere fasciste, per un’imprecisata e per nulla convincente strategia della tensione, furono incriminati come esecutori diversi esponenti del neofascismo italiano, ma le indagini condotte a senso unico non diedero i frutti sperati, per cui l’iter processuale si è concluso con l’assoluzione degli imputati.
Proverbio salentino: A GNUTTI GNUTTI SE BACANTANU LE UTTI
A sorso sorso si svuotano le botti.
In poche parole, quando si toglie, anche se poco alla volta, alla fine anche i patrimoni importanti finiscono per essere dilapidati. Ma questo vale anche per le bugie, ripetute, giorno dopo giorno, con sistematicità, alla fine tolgono “svuotano” di qualsiasi credibilità colui che viene fatto oggetto di tali calunnie.
Category: Costume e società