LATITANTE ARRESTATO A OTRANTO
(Rdl) ________________ Agenti della Polizia di Stato sabato scorso a Otranto hanno arrestato un uomo di 48 anni, di Bari, del quale non sono state rese note le generalità, in esecuzione di un mandato di cattura internazionale emesso dalle Autorità giudiziarie spagnole per il reato di truffa.
E’ stato rintraccciato in un albergo, grazie alla segnalazione del sistema informatico di dati sui turisti.
Si trova ora nel carcere di Borgo San Nicola (nella foto), in attesa di estradizione.
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