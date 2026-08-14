(Rdl) _______________ Questo pomeriggio c’è stato un altro incidente stradale mortale sulle strade salentine. E’ successo sulla provinciale che da Felline porta a Torre San Giovanni. La vittima è Cosimo Cosi, 38 anni, di Massafra, residente a Lecce.

Per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della moto Kawasaki 750 che guidava e che si è scontrata con una Lancia Musa. L’impatto è stato violento e per lui fatale. A causa della gravità delle lesioni riportate, è porto sul colpo.

Indagini dei Carabinieri in corso per stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le eventuali responsabilità.

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