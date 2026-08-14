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UN ALTRO ANZIANO MORTO IN MARE

| 14 Agosto 2026 | 0 Comments

(Rdl) _____________

Un altro caso della ormai lunga serie di persone anziane stroncate sulle spiagge salentine da un malore improvviso, dovuto presumibilmente all’affaticamento del corpo per il grande caldo. Un fenomeno, certo, di ogni estate, ma che quest’anno è più frequente del solito, come documentano le notizie di cronaca che abbiamo dato nelle ultime settimane.

Questa mattina a Otranto è morto un turista di Brescia di 89 anni, del quale non sono state rese note le generalità: stava facendo il bagno in uno stabilimnto sul lungomare (nella foto) quando si è sentito male e non si è più ripreso, nonostante i tentativi di rianimarlo compiuti dai famigliari e dagli altri bagnanti prima, e dei sanitari del 118 poi.

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LA RICERCA nel nostro articolo del 10 agosto scorso

ALTRI DUE ANZIANI MORTI IN MARE

Category: Cronaca

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