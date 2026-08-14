UN NUOVO CASO NEL SALENTO, ANZIANO TRUFFATO DI 11.000 EURO PER TELEFONO, L’APPELLO DEI CARABINIERI (QUELLI VERI)

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce ___________

TRUFFA DEL FALSO CARABINIERE: ANZIANO INGANNATO CON UNA VIDEOCHIAMATA, PERDE 11MILA EURO

Il Comando Provinciale Carabinieri di Lecce lancia un nuovo appello: l’Arma non chiede mai denaro ai cittadini e non utilizza videochiamate o SMS per comunicazioni di questo tipo. Ancora una truffa ai danni di una persona anziana, questa volta realizzata attraverso un meccanismo particolarmente insidioso che ha sfruttato anche la tecnologia per rendere più credibile il raggiro.

Nelle ultime ore, un 69enne del posto, si è rivolto ai Carabinieri dopo essersi accorto di essere stato vittima di una frode che gli è costata 11mila euro. Secondo quanto denunciato, la vittima aveva ricevuto sul proprio telefono cellulare un SMS che lo informava di un pagamento da lui non autorizzato e lo invitava a contattare un numero telefonico qualora non avesse effettuato personalmente l’operazione.

Seguendo le indicazioni ricevute, l’uomo è stato successivamente indirizzato a una videochiamata durante la quale due soggetti, presentatisi con indosso uniformi apparentemente riconducibili all’Arma dei Carabinieri, lo avrebbero convinto che fosse in corso un tentativo di truffa ai suoi danni. Per scongiurare il presunto pericolo, i due lo avrebbero indotto a effettuare un bonifico bancario verso un determinato IBAN, insistendo affinché mantenesse attiva la videochiamata per tutta la durata dell’operazione.

Convinto di essere in contatto con veri Carabinieri e di stare mettendo al sicuro il proprio denaro, l’uomo avrebbe eseguito le indicazioni ricevute, trasferendo la somma di circa 11mila euro. Solo successivamente si sarebbe reso conto di essere stato a sua volta truffato e si è rivolto ai Carabinieri. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del raggiro e individuare i responsabili.

L’appello dei dei Carabinieri: “Non chiediamo mai denaro”

Dal Comando Provinciale Carabinieri di Lecce viene rinnovato l’invito a prestare la massima

attenzione. I Carabinieri non chiedono mai ai cittadini di effettuare bonifici, consegnare denaro

o trasferire somme di denaro per mettere al sicuro i propri risparmi. L’Arma non contatta

inoltre i cittadini attraverso videochiamate o SMS per comunicazioni di questo genere.

Di fronte a richieste di denaro, anche quando provengano apparentemente da appartenenti alle Forze dell’Ordine e siano accompagnate da uniformi, immagini o altri elementi utilizzati per rendere credibile il racconto, è fondamentale non effettuare alcuna operazione e interrompere

immediatamente la comunicazione, contattando il Numero Unico di Emergenza 112 o recandosi

presso la più vicina Stazione Carabinieri.

Category: Cronaca