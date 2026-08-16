LA PRIMA PARTITA UFFICIALE DELLA STAGIONE PER IL LECCE IN COPPA ITALIA A PALERMO, LIVE IN CHIARO SU ITALIA 1 MEDIASET, LUNEDI’ 17 ORE 21.15
(Rdl) ________________ …E sarà una festa. Due città amiche per storia e tradizione, due squadre gemellate nelle tifoserie. Biglietti a ruba, grande entusiasmo annunciato.
Il Palermo ha fatto un mercato straordinario e si presenta ai nastri di partenza del campionato di serie B, che inizierà anch’esso nel prossimo fine settimana, con rinnovate ambizioni di ritornare in serie A.
Il Lecce ha fatto, per ora, un mercato che al momento non è nemmeno qualificabile e in serie A sarà impegnato al solito nella lotta per non retrocedere.
Primo turno – trentaduesimi di finale – di Coppa Italia, partita secca, a eliminazione diretta, in caso di parità al 90′ tempi supplementari, e poi nel caso rigori.
Al Renzo Barbera arbitrerà il signor Alberto Ruben Arena di Torre del Greco, fischio di inizio ore 21.15, diretta live in chiaro su Italia 1 Mediaset.
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