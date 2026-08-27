VALENTINA MADONNA, ACCOMPAGNATA DAL MAESTRO MAURIZIO MARIANO AL PIANOFORTE, CANTA LE VOCI RIBELLI DELL’EMANCIPAZIONE FEMMINILE, A COLLEPASSO VENERDI’ 28

(Rdl) ____________________Un viaggio a ritroso nel tempo, una celebrazione della libertà e del riscatto sociale della donna, ma soprattutto un tributo d’amore, arte ed energia pura.

Venerdì 28 agosto, alle ore 21.00, il meraviglioso palazzo baronale di Collepasso si accenderà per ospitare “RESPECT – Un secolo di voci ribelli”, il nuovo e atteso concerto-racconto firmato da Valentina Madonna.

L’evento, uno dei fiori all’occhiello del prestigioso cartellone dell’estate del Comune di Collepasso, promette di essere molto più di un semplice concerto: sarà infatti un manifesto in musica sull’emancipazione femminile, una lectio magistralis, così come è stato definito in altre occasioni, capace di unire la potenza espressiva del jazz alla solennità dei testi dei brani e al coraggio delle loro interpreti e compositrici.

L’anima del progetto: un ponte tra due mondi

Valentina Madonna, artista eclettica dal respiro internazionale, è nota per la sua rara capacità di far dialogare universi musicali apparentemente distanti. Forte di una duttilità vocale straordinaria e di una profonda sensibilità estetica, l’artista riesce a tessere una trama unica che unisce il melodramma d’oltreoceano con la tradizione afroamericana del jazz, del blues e del soul. Ed è proprio da questa sua visione e duttlità timbrica e vocale che nasce RESPECT, uno spettacolo concepito con una duplice anima: artistica ed emotiva.

Il concerto è infatti interamente dedicato a una grande donna, intellettuale e amica fraterna della cantante: Sonia Petrachi, l’indimenticata Assessore alla Cultura del Comune di Melendugno prematuramente scomparsa lo scorso anno.

La scintilla che ha dato vita a questo viaggio sensoriale è stata la poetica di Alice Walker che, nel suo romanzo, Il Colore Viola, fa notare come il blues, per le prime interpreti femminili, sia stato un megafono potente per denunciare i soprusi e conquistare l’indipendenza.

Valentina Madonna guiderà dunque il pubblico lungo questo filo rosso, risalendo alle pioniere degli anni ’20 e ’30 come Ma’ Rainey e Bessie Smith– definite dalla filosofa Angela Davis antesignane della coscienza di classe e della lotta femminista – fino ad arrivare ai grandi inni di protesta del pop, del rock, del soul e dell’hip-hop contemporaneo.

Sul palco due eccellenze della musica

Ad affiancare Valentina Madonna in questa appassionante navigazione musicale ci sarà un fuoriclasse del pianoforte: il maestro Maurizio Mariano. Con oltre quarant’anni di carriera alle spalle, trascorsi a calcare i palcoscenici dei più importanti teatri internazionali, Mariano intreccerà il suo pianismo virtuoso e sensibile con le sfumature vocali della cantante.

Insieme, i due artisti renderanno omaggio a leggende del calibro di Billie Holiday, Nina Simone, Gloria Gaynor, Nancy Sinatra, Aretha Franklin, Amy Winehouse, Beyoncé e molte altre straordinarie paladine della rivoluzione culturale femminile. Ma anche a Sting, ai Radio Head e a Pherrel Williams, perchè RESPECT non vuole essere un anacronistico e nostalgico revival femminista, tanto meno intende demonizzare della figura maschile. Assolutamente! L’intento del concerto-racconto è invece mettere in luce come, nel Novecento, gli artisti più sensibili, sia uomini sia donne, sono ricorsi alla cultura musicale pop per denunciare dinamiche tossiche e raccontare delle fragilità umane.

Dunque è il casi di dire che il tema della sorellanza diventa ancora più interessante e potente quando incontra quello della fratellanza!

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