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TARANTO, UOMO MUORE INVESTITO SULLE STRISCE PEDONALI DA UN ANZIANO

| 28 Agosto 2026 | 0 Comments

(Rdl) ________________ Un uomo di 65 anni, del quale non sono state rese note le generalità, è morto questa mattina a Taranto all’ospedale Santissima Annunziata, dove era ricoverato da alcune ore, dopo essere stato investito mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, all’incrocio tra via Milo e via Magnaghi.

L’investitore, che era alla guida di una Hyundai, è un anziano di 93 anni.

Indagini della Polizia Locale in corso.

Category: Cronaca

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