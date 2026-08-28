TARANTO, UOMO MUORE INVESTITO SULLE STRISCE PEDONALI DA UN ANZIANO
(Rdl) ________________ Un uomo di 65 anni, del quale non sono state rese note le generalità, è morto questa mattina a Taranto all’ospedale Santissima Annunziata, dove era ricoverato da alcune ore, dopo essere stato investito mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, all’incrocio tra via Milo e via Magnaghi.
L’investitore, che era alla guida di una Hyundai, è un anziano di 93 anni.
Indagini della Polizia Locale in corso.
Category: Cronaca