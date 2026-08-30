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IRREGOLARITA’ SUL LAVORO IN AZIENDE SALENTINE TURISTICO – ALBERGHIERE

| 30 Agosto 2026 | 0 Comments

(Rdl) __________________ Agli esiti dei controlli compiuti nelle scorse settimane dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro nel settore turistico – alberghiero della provincia di Lecce, sono risultati:

cinque lavoratori in nero; due minori di 16 anni assunti senza aver portato a termine la scuola dell’obbligo; sedici posizioni lavorative irregolari per omessa vigilanza sanitaria e per mancata formazione professionale; numerose altre irregolarità riscontrate a vario titolo.

Sospensione dell’attività decisa per undici aziende; multe e sanzioni ad altre per un totale di oltre 210.000 euro.

Category: Cronaca

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