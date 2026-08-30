NOTIZIE E COMMENTI ALLA VIGILIA DI LECCE – ROMA DI LUNEDI’ 31 AGOSTO

(Rdl) ___________________ Lecce e Roma si ritrovano al Via del Mare alla seconda giornata di campionato dopo aver vinto entrambe, rispettivamente a Venezia e contro la Fiorentina.

Una vittoria esterna per tanti verso inattesa e una interna andata pure al di là, per punteggio e prestazione spettacolare, di quanto il cast stellare diretto da Gian Piero Gasperini facesse prevedere.

Ora le due formazioni cercano la conferma.

Sulla carta, dato l’evidente divario qualitativo, non c’è partita. Ma il calcio insegna che ogni partita fa storia a sè e che tutte, bisogna sempre giocarle sul campo. Il Lecce fra l’altro la giocherà davanti al suo pubblico entusiasta, di 22.745 abbonati, nuovo record assoluto.

Trasferta vietata ai tifosi romanisti. Lavori in corso – ancora: a Lecce città i lavori pubblici sono come gli esami di Eduardo De Filippo che non finiscono mai – anzi è andata bene così, con l’agibilità concessa in extremis, al Via del Mare interessato dalla copertura dell’impianto, per cui la società giallorossa raccomanda agli spettatori di avviarsi ai cancelli con largo anticipo, facendo fronte alla ridotta capacità degli spazi destinati a parcheggio e a transito pedonale.

I due allenatori hanno tenuto la tradizionale conferenza stampa della vigilia alla stessa ora, quella di pranzo, di oggi, domenica 30 agosto, Eusebio Di Francesco a Lecce all’ Hotel President, Gian Piero Gasperini a Roma al centro sportivo di Trigoria.

Ecco una sintesi delle loro dichiarazioni:

EUSEBIO DI FRANCESCO

“Farò le opportune valutazioni per schierare la migliore formazione, anche in relazione agli avversari da affrontare.. Comunque partire con una vittoria sicuramente ci dà entusiasmo… Fra l’altro devo valutare per bene le condizioni dei nuovi arrivati, Fatah, e Ilic, quest’ultimo una mia precisa richiesta esaudita dalla società… Domani dovremo essere bravi a contenere le loro qualità e a provare a far male nelle occasioni che ci capiteranno….La Roma è una grande squadra, ma si troverà di fronte un Lecce che ha voglia di far bene davanti al suo meraviglioso pubblico”.

GIAN PIERO GASPERINI (nella foto)

“Siamo intervenuti molto sulla rosa più che sull’undici, per renderla più competitiva e sopperire alle tante partite e a qualche infortunio che nel calcio accade sempre. Possiamo dare continuità ai risultati dell’anno scorso e anche migliorarci…Finalmente il mercato martedì chiude e si parlerà solo di calcio. Le date sono totalmente sbagliate, non piacciono a nessuno ma non vengono mai cambiate. Obiettivo? Vedremo, intanto cominciamo a giocare. Domani andiamo a Lecce, non ne abbiamo ancora parlato e questo è grave”.

Lecce – Roma si gioca al Via del Mare lunedì 31 agosto, arbitra il signor Daniele Chiffi di Padova, apertura porte ore 16.30, fischio di inizio alle 18.30.

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