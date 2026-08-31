DIARIO DEL GIORNO / LUNEDI’ 31 AGOSTO 2026
Buongiorno!
Oggi è lunedì 31 agosto 2026.
San Raimondo.
Auguri a chi si chiama così e a chi compie gli anni oggi, come l’ attore americano Richard Gere. Per la serie come passa il tempo per tutti, l’ icona della bellezza maschile fa 77 anni.
Ne fa solo 68 invece a Lecce il nostro amico Francesco Buttazzo, che festeggia oggi il suo compleanno: tanti auguri.
Nel 1997 la principessa Diana, conosciuta anche come Lady D, consorte di Carlo, principe di Galles, erede al trono del Regno Unito, muore in un incidente stradale a Parigi sotto il tunnel del Pont de l’Alma insieme al suo compagno Dodi al-Fayed. Aveva 36 anni.
Benchè siano state molte le indagini della magistratura e le inchieste giornalistiche, nessuna ha portato prove decisive per altre ipotesi rispetto alla verità ufficiale: dopo aver lasciato il Ritz Paris con Dodi Fayed, la sera del 30 agosto, la sua Mercedes, guidata dal capo della sicurezza dell’hotel Henri PaulRitz, inseguita dai paparazzi, si schiantò contro un pilastro di cemento nel tunnel del Pont de l’Alma mentre viaggiava a oltre 100 km/h. Ricoverata in ospedale, Diana morì nelle prime ore del mattino successivo..
Proverbio santino: MEGGHIU FUMU TE CUCINE CA IENTU TE MARINA
Il fumo può essere fastidioso, maleodorante, magari brucia gli occhi, ma non fa danno. Il vento della marina sarà pure profumato, ma rischia di provocare seri malanni.
Category: Costume e società