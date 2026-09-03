A LEQUILE IN FIAMME L’ECOCENTRO / LA PREFETTURA DA’ UNA SINTESI DEI RILIEVI DELL’ARPA SULLA QUALITA’ DELL’ARIA. QUELLI PER IL SUOLO SONO ANCORA IN CORSO. ECCO COSA DICE IL COMUNICATO DIFFUSO QUESTO POMERIGGIO

Comunicazione istituzionale della Prefettura di Lecce _____________

Incendio nel territorio del comune di Lequile propagatosi all’impianto di gestione rifiuti.

Monitoraggio ambientale e sanitario

Proseguono le attività di monitoraggio ambientale e sanitario per valutare gli effetti dell’incendio sviluppatosi il 29 agosto 2026 presso l’impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti situato lungo la S.S. 101 nel Comune di Lequile.

ARPA Puglia e ASL Lecce, enti competenti per la valutazione tecnico-scientifica dell’evento, hanno avviato fin dalle prime ore dell’emergenza verifiche e controlli finalizzati a garantire dati ufficiali e scientificamente validati. Nelle fasi iniziali ARPA ha effettuato rilievi della qualità dell’aria con strumentazione portatile e installato due campionatori ad alto volume nell’abitato di Lequile per analizzare la presenza di microinquinanti, comprese le diossine.

I primi risultati evidenziano una significativa ricaduta degli inquinanti nelle ore più intense dell’incendio e nelle aree prossime al sito, con una successiva e costante diminuzione delle concentrazioni rilevate. Le attività di campionamento e le analisi di laboratorio proseguiranno fino alla completa stabilizzazione delle condizioni ambientali. ARPA segnala inoltre che l’aumento dei valori di PM10 e PM2,5 registrato tra il 28 e il 30 agosto nelle province di Lecce e Brindisi è stato influenzato anche dall’intrusione di polveri sahariane. Attualmente la diffusione degli inquinanti riconducibili all’incendio risulta in marcato calo.

Sul fronte della tutela della salute pubblica, l’ASL Lecce sta predisponendo un piano straordinario di campionamenti per verificare eventuali effetti sull’ambiente e sulle produzioni alimentari. Sono in corso controlli sulle attività produttive presenti entro due chilometri dal sito, comprese aziende agricole, produzioni alimentari, servizi di ristorazione e il pozzo di Acquedotto Pugliese più vicino all’area interessata. Analoga attenzione è rivolta agli allevamenti e agli stabilimenti lattiero-caseari, anche attraverso specifici campionamenti sulle produzioni di origine animale. L’utilizzo di droni consente inoltre un monitoraggio dettagliato del sito e delle aree più sensibili.

Il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), attivo presso questa Prefettura, continua a riunirsi periodicamente con tutti gli enti coinvolti per condividere aggiornamenti tecnici e coordinare le misure necessarie alla gestione dell’emergenza. La Prefettura richiama l’importanza di fare riferimento alle indicazioni di ARPA, ASL e degli altri organismi tecnici ufficialmente competenti, evitando la diffusione di informazioni non validate che potrebbero generare disorientamento o allarmismo. Le valutazioni di ARPA Puglia, ASL Lecce, con il coinvolgimento dell’Università del Salento costituiscono il riferimento istituzionale per la valutazione dell’evoluzione dell’evento.

Pur prendendo atto delle ulteriori attività di controllo promosse da alcuni Comuni attraverso soggetti privati, è necessario garantire il massimo coordinamento tra le istituzioni, evitando duplicazioni e assicurando un utilizzo efficace delle risorse pubbliche. La tutela della salute, dell’ambiente e della sicurezza delle comunità locali richiede infatti un approccio unitario, basato sulla collaborazione tra enti e sulla fiducia nelle valutazioni degli organismi tecnici competenti.

La Prefettura continuerà a coordinare le attività in corso e a fornire alla cittadinanza informazioni tempestive, aggiornate e scientificamente fondate sull’evoluzione della situazione.

IL CAPO DI GABINETTO

M. Sergi

Lecce, 3 settembre 2026

Agli organi di stampa

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Category: Cronaca, Politica