IL SALENTO CONTINUA A BRUCIARE, ALTRO FRONTE DI FUOCO AD ANDRANO

(Rdl) _______________ E’ stato segnalato dal primo pomeriggio di ieri, venerdì 4 settembre 2026, un nuovo incendio, di vaste proporzioni, nelle campagne di Andrano, fra il paese e la sua marina.

Il fronte del fuoco – sviluppatosi da più fronti, quindi verosimilmente anche questo di matrice dolosa – si è rapidamente esteso, fino a minacciare, e in qualche caso a toccare, le abitazioni della zona. Ci sono stati anche qui momenti di paura fra residenti e turisti, in molti costretti ad allontanarsi rapidamente.

Sono all’alba di oggi, sabato 5 settembre, l’incendio è stato circoscritto, grazie al massiccio e tempestivo intervento di uomini e mezzi dei Vigili del Fuoco, dell’Arif e della Protezione Civile.

___________________

LA RICERCA nel nostro ultimo articolo sull’emergenza – incendi (con relativi aggiornamenti) del 3 settembre scorso

Category: Cronaca