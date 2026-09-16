CAVALLINO, LA POLIZIA STRADALE SCOPRE OFFICINA MECCANICA ABUSIVA

(Rdl) ________________ Nei giorni scorsi personale della Squadra di Polizia Giudiziaria della Polizia Stradale di Lecce ha effettuato un controllo ispettivo nel comune di Cavallino, accertando l’esistenza di un’attività di autoriparatore esercitata in forma completamente abusiva.

Al responsabile della struttura, privo dei requisiti di legge e delle necessarie autorizzazioni, è stata contestata la violazione amministrativa prevista per l’esercizio abusivo dell’attività di autoriparazione, con una sanzione pecuniaria di 5.000 euro.

Inoltre sono state elevate sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di circa 5.100 euro nei confronti dei clienti che avevano affidato i propri veicoli alle cure dell’impresa non autorizzata.

L’intero immobile, di proprietà e nella totale ed esclusiva disponibilità del responsabile, veniva utilizzato per lo svolgimento abusivo dell’attività di autoriparazione, configurandosi nello specifico come una vera e propria officina meccanica.

Al termine delle verifiche, si procedeva pertanto al sequestro amministrativo cautelare di tutte le attrezzature e strumentazioni professionali rinvenute all’interno della struttura adibita ad officina, misura propedeutica alla successiva confisca da parte delle autorità competenti.

Inoltre, l’attività investigativa permetteva di accertare ulteriori profili di illiceità, di rilievo stavolta penale e ambientale. All’interno dei locali, su una pavimentazione in calcestruzzo visibilmente degradata e del tutto priva di idonei sistemi di contenimento o impermeabilizzazione, erano stoccati in modo caotico e senza alcuna tracciabilità ingenti quantitativi di rifiuti speciali.

La gravità della situazione veniva accentuata dal riscontro di uno sversamento diffuso di idrocarburi e dalla percolazione diretta di oli esausti fin sul manto asfaltato della pubblica via. Tale condotta, per dinamica ed entità, esulava dal mero deposito incontrollato per integrare la più grave fattispecie di realizzazione e gestione di discarica abusiva.

Per tali ragioni, l’intero immobile è stato sottoposto a sequestro, al fine di assicurare le fonti di prova del reato ambientale e impedirne il protrarsi delle conseguenze; il responsabile è stato denunciato a piede libero per il reato di illecita gestione di rifiuti.

Category: Cronaca