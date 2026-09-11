LE BELLE TRADIZIONI POPOLARI SALENTINE / “To Kalò Fai” SIGNIFICA “il buon cibo”. UNA FESTA PER LA TERRA, LA CIVILTA’ CONTADINA E PER CHI RESTA A CUSTODIRLA, A ZOLLINO SABATO 12
Riceviamo e volentieri pubblichiamo. L’associazione SALENTO KM 0 ci manda il seguente comunicato ______________
RESTU – Grecìa Food Stories
12 settembre 2026 ZOLLINO
A Zollino la festa che celebra la terra, la tradizione e chi resta a custodirla
Il To Kalò Fai ospita una serata tra cultura, gastronomia e musica, dedicati alla civiltà contadina della Grecìa salentina
RESTU, nel dialetto salentino, significa selvatico, agreste, ma anche “io resto”. È proprio da questo gioco di parole che nasce l’idea di una festa capace di celebrare la tradizione e, allo stesso tempo, chi oggi custodisce la propria terra e resta per prendersene cura, producendo un cibo sano e giusto.
Una storia che lega generazioni diverse, quella della Grecìa salentina: millenni fatti di scambi, di terra, di ingegno e di imprese straordinarie che oggi la comunità custodisce facendone patrimonio vivo. Una storia che il To Kalò Fai vuole raccontare attraverso un ricco programma di appuntamenti.
IL PROGRAMMA
Ore 18:00 – Visita guidata “Zollino paese griko”
Un percorso alla scoperta delle radici grike attraverso le strade e i beni culturali di Zollino, per conoscerne la storia e l’identità, frutto di incontri e scambi con il Mediterraneo. Accompagna i partecipanti la guida turistica Cristina Frassanito.
Ore 19:00 – Presentazione del libro “Il Salento bizantino. Una guida archeologica”
Scritto da Paul Arthur, Marco Leo Imperiale e Marisa Tinelli, il volume è un viaggio nel tempo alla scoperta del Salento bizantino, tra siti archeologici, chiese rupestri, cripte affrescate e tracce di un passato che, in circa cinquecento anni, ha contribuito a plasmare l’identità di questa terra di mezzo, crocevia di popoli, lingue e culture nel Mediterraneo.
Insieme a Marco Leo Imperiale, archeologo medievista coautore del libro, ripercorreremo le pagine di questa guida archeologica che raccoglie e restituisce al lettore i luoghi, i monumenti e le storie di un Salento spesso molto citato ma poco conosciuto. Converserà con gli autori Mariangela Sammarco, archeologa e direttrice del Museo Archeologico di Vereto.
Ore 20:00 – Cena
In tavola piatti a base di ingredienti locali e naturali, ispirati alla gastronomia dell’area ellenofona del Salento, preparati nella cucina del To Kalò Fai.
Ore 21:30 – Baraonda World Music Jam
Una jam session di alto livello a cura di Alessandro Chiga e Samuel Mele, con ospiti d’eccezione, per l’energia della musica a briglia sciolta.
UN SALUTO ALLA COMUNITÀ
RESTU sarà anche l’occasione per Salento Km0, gestore uscente del To Kalò Fai, di salutare la propria comunità, ringraziarla per i cinque anni trascorsi insieme e anticipare i progetti futuri per quello che è oggi lo spazio culturale più vivo e florido del Salento.
INFO
To Kalò Fai – Via Repubblica 22, Zollino
Per informazioni: 328 65 94 611
Category: Costume e società, Cronaca, Cultura, Eventi, Riceviamo e volentieri pubblichiamo