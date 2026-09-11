RESOCONTO DELLA PRESENTAZIONE DI QUESTA MATTINA IN PROVINCIA DELLA FESTA DI SAN GIUSEPPE A COPERTINO

Comunicazione istituzionale della Provincia di Lecce ________________

DAL 16 AL 19 SETTEMBRE AL VIA A COPERTINO I FESTEGGIAMENTI RELIGIOSI E CIVILI IN ONORE DEL SANTO DEI VOLI: TRA GLI EVENTI IL CONCERTO DI NINA ZILLI

La città del Santo dei voli si prepara a vivere la Festa dedicata al suo patrono, San Giuseppe da Copertino, un appuntamento che unisce fede, tradizioni popolari e cultura.

Il programma degli eventi religiosi e civili dedicati al protettore degli studenti e degli aviatori, che si svolgerà dal 16 al 19 settembre, sono stati presentati oggi, a Palazzo Adorno, a Lecce. Sono intervenuti la consigliera provinciale Laura Alemanno, l’assessore regionale Sebastiano Leo, il parroco della Basilica Santa Maria ad Nives don Adriano Dongiovanni, il Padre Guardiano dei Conventi San Giuseppe e Santa Maria della Grottella Padre Fabio Paciello, il presidente dell’Associazione San Giuseppe Desa Cosimo Rizzello e il tesoriere del Comitato Festa Giuseppe Ingrosso.

Ad introdurre la presentazione è intervenuta Laura Alemanno, consigliera provinciale dell’Ente di Palazzo de Celestini: “San Giuseppe è parte della nostra storia, della nostra identità, dei ricordi che appartengono a ciascuno di noi. La sua festa è uno di quei momenti in cui Copertino si ritrova, si riconosce e si sente comunità. Credo che proprio questo sia il valore più bello delle nostre tradizioni: non sono soltanto qualcosa da conservare, ma qualcosa da vivere e da trasmettere. Come rappresentante delle istituzioni sento la responsabilità di contribuire a valorizzare Copertino, la sua storia, la sua cultura e tutto ciò che può renderla sempre più conosciuta e apprezzata anche fuori dai nostri confini. Ma oggi voglio soprattutto ringraziare tutte le persone che, con passione e impegno, rendono possibile questa festa: il comitato, le associazioni, i volontari, le istituzioni e tutti coloro che lavorano perché questi giorni siano davvero giorni di festa per la nostra comunità. San Giuseppe ci ricorda il valore dell’umiltà, della semplicità e della perseveranza. Valori che, ancora oggi, possono guidarci nel nostro impegno quotidiano”.

Il programma religioso si svilupperà in più giornate, con celebrazioni liturgiche nei principali luoghi di culto di Copertino, quali il Santuario di San Giuseppe e la Basilica di S. Maria ad Nives.

Cuore della Festa resta il cammino spirituale in onore di San Giuseppe da Copertino, costituito dalle celebrazioni religiose che hanno presso avvio con la Novena in preparazione alla Festa, lo scorso 8 settembre, per concludersi il 19 settembre. Alle celebrazioni quotidiane, animate dalle diverse comunità parrocchiali, partecipano sacerdoti, comunità parrocchiali e fedeli provenienti da tutta la Puglia.

Il percorso spirituale di preparazione culminerà nella solennità di giovedì 18 settembre, giorno dedicato al Santo Patrono: nella mattinata e nel pomeriggio spazio alle celebrazioni eucaristiche, presso il Santuario di San Giuseppe da Copertino e la Basilica Santa Maria ad Nives. Alle 9.30 appuntamento con il solenne Pontificale presieduto dal cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle cause dei santi, con la partecipazione di monsignor Fernando Filograna, vescovo della Diocesi di Nardò-Gallipoli e delle confraternite, delle comunità religiose e delle istituzioni locali. A seguire, tradizionale processione con l’effigie di San Giuseppe da Copertino, che attraverserà le vie del centro cittadino.

Accanto al calendario religioso, la Festa patronale offrirà anche un ricco programma civile nelle giornate dal 17 al 19 settembre: concerti bandistici in Piazza del Popolo, con le bande di Copertino, Rutigliano e Castellana Grotte; spettacoli musicali con i Miracles Show e con la cover band “88 Max tribute a Max Pezzali”; fuochi pirotecnici, con il tradizionale spettacolo con salve mattutine, fuochi diurni e accensione finale. Infine, l’evento conclusivo della Festa, venerdì 19 settembre (ore 21), nell’area mercatale zona Gelsi, il concerto gratuito di Nina Zilli in Wonder Tour.

Da ammirare, nei giorni della Festa, anche i giochi e le geometrie di luce e colore delle grandi luminarie artistiche, che decoreranno le vie principali del centro urbano.

La Festa è promossa dall’Associazione San Giuseppe Desa da Copertino “Il Santo dei Voli” – Comitato Festa di Copertino, con la collaborazione della Basilica Pontificia Santa Maria ad Nives di Copertino e dei Frati Minori Conventuali di San Giuseppe da Copertino e con il patrocinio di Provincia di Lecce, Regione Puglia e Comune di Copertino.

Lecce, 11 settembre 2026

Category: Costume e società, Cronaca, Eventi