LA FESTA DELL’UNITA’ DELLA PROVINCIA DI LECCE A CAMPI SALENTINA IN PIAZZA LIBERTA’ SABATO 12 E DOMENICA 13

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. La segreteria del Partito Democratico Salento ci manda il seguente comunicato (nella nostra foto, l’europarlamentare e giornalista Lucia Annunziata, che aprirà la serie delle manifestazioni sabato 12 alle ore 10 presso la sala Don Pietro Serio con un dibattito su ‘Diritto internazionale ed Europa’) ______________

Si apre sabato 12 settembre, alle ore 19, la Festa de l’Unità provinciale che si terrà quest’anno a Campi Salentina il 12 e il 13 settembre.

“Siamo orgogliosi di ospitare nuovamente a Campi Salentina la Festa de l’Unità, quest’anno, però, nella sua dimensione provinciale. Lo scorso anno abbiamo riportato la Festa a Campi dopo tantissimi anni e oggi proseguiamo con ancora più entusiasmo, confermando la nostra città come luogo di incontro e confronto” spiega il Segretario del Circolo di Campi Lorenzo Maci.

Il segretario provinciale PD Luciano Marrocco dichiara, con soddisfazione, che “saranno due giornate dedicate al confronto su temi trasversali che riguardano tutti, soprattutto giovani, donne e sud. Lo faremo per iniziare su queste priorità un dibattito importante, con una visione progressista e capace di tradurre in possibili soluzioni le voci di chi ogni giorno, sul territorio, ascolta le persone”.

Un dibattito che vede, tra le tante altre, la presenza del Presidente della Regione Antonio Decaro, delle Eurodeputate Lucia Annunziata e Georgia Tramacere, del consigliere regionale e capogruppo PD Stefano Minerva, della consigliera regionale e vicepresidente PD Loredana Capone, del deputato Claudio Stefanazzi e del segretario regionale PD Domenico De Santis.

“Una festa corale, che ascolta più voci, come il Partito Democratico sa e deve fare” conclude il Segretario Marrocco, che vede il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei GIOVANI DEMOCRATICI, delle DONNE DEMOCRATICHE e di rappresentati di associazioni, sindacati e società civile.

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