IL COMANDANTE PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI LECCE, COLONNELLO ANDREA SIAZZU, HA PRESENTATO I SEI UFFICIALI NUOVI COMANDANTI NEL SALENTO. ECCO CHI SONO

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce _____________

ARMA DEI CARABINIERI: NUOVI COMANDANTI NEL SALENTO. IL COMANDANTE PROVINCIALE PRESENTA I SEI NUOVI UFFICIALI ALLA GUIDA DEI REPARTI E DELLE COMPAGNIE DELLA PROVINCIA DI LECCE



Presso la caserma di via Lupiae, sede del Comando Provinciale Carabinieri di Lecce, si è tenuta oggi la presentazione ufficiale di sei nuovi Comandanti insediatisi all’inizio di questo mese. A presentarli e a tracciare le linee strategiche per la sicurezza del territorio salentino è stato il Comandante Provinciale, Colonnello Andrea Siazzu.



Gli avvicendamenti segnano un momento di continuità e rinnovamento per l’Arma sul territorio: Ufficiali di consolidata esperienza, giovani Comandanti formati nelle più prestigiose scuole militari italiane e professionisti con competenze specialistiche mettono oggi il proprio patrimonio professionale al servizio delle comunità salentine.



Esperienza, territorio e visione investigativa al Reparto Operativo: Tenente Colonnello Daniele Dinoi

Originario di Manduria (TA), 53 anni, il Tenente Colonnello Daniele Dinoi assume la guida del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Lecce, incarico nel quale porta un patrimonio professionale costruito in oltre trent’anni di servizio, tra attività investigativa, comandi territoriali e funzioni di responsabilità.

Arruolatosi nel 1992, ha attraversato tutte le principali tappe della carriera militare, dalla Scuola Sottufficiali all’Accademia Militare di Modena e alla Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, maturando un’esperienza che coniuga conoscenza diretta dell’attività operativa, capacità di comando e visione investigativa. È laureato in Giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di Roma e in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna presso l’Università “Tor Vergata”.

Nel corso della carriera ha ricoperto incarichi di particolare responsabilità in realtà territoriali e operative differenti: dalla guida del Nucleo Investigativo di Matera al comando delle Compagnie Carabinieri di Modugno e Roccella Jonica, fino alla Compagnia Carabinieri Banca d’Italia di Roma. Da ultimo, quale Capo Ufficio Comando del Comando Provinciale di Lecce, ha avuto modo di approfondire ulteriormente la conoscenza del territorio salentino e delle sue dinamiche, esperienza che rappresenta oggi un valore aggiunto nel nuovo incarico alla guida del Reparto Operativo.

Insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana nel 2018 e della Medaglia Mauriziana nel 2024, il Tenente Colonnello Dinoi assume così un incarico di primo piano nell’assetto operativo provinciale, mettendo a disposizione esperienza, conoscenza del territorio e una consolidata capacità di lettura delle dinamiche investigative e di sicurezza.



Formazione d’eccellenza e rigore normativo a Gallipoli: Capitano Ciriaco Sarnelli

Nato a Salerno nel 1996, il Capitano Ciriaco Sarnelli prende le redini della Compagnia Carabinieri di Gallipoli. Ex allievo della storica Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli, ha completato il proprio percorso di studi presso l’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri, conseguendo la laurea in Giurisprudenza e l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte d’Appello di Salerno.

Alla formazione accademica ha affiancato un percorso di specializzazione in ambito giuridico ed economico-finanziario, conseguendo master sulla responsabilità civile, penale ed erariale del funzionario e del dirigente pubblico e sul diritto penale d’impresa, oltre a un corso di alta formazione in materia di reati tributari e gestione dei flussi finanziari illeciti.

Nel corso della carriera ha guidato i Nuclei Operativi delle Compagnie di Palermo San Lorenzo e Roma San Pietro, assumendo, tra il 2025 e il 2026, anche la reggenza di quest’ultima Compagnia durante il periodo di vacanza del comando.

Proprio l’esperienza nella Capitale lo ha visto impegnato anche nell’importante dispositivo di sicurezza predisposto in occasione del Giubileo 2025, evento di eccezionale rilevanza internazionale che ha richiesto un articolato impegno sul fronte della sicurezza e della gestione degli straordinari flussi di pellegrini e visitatori.

Insignito del Nastrino di Merito per l’emergenza COVID-19, il Capitano Sarnelli porta nella “Città Bella” un bagaglio professionale maturato anche in contesti operativi particolarmente complessi e ad alta affluenza, unito a una solida preparazione giuridica e a una particolare attenzione ai fenomeni economico-finanziari.



Esperienza sul territorio e vocazione investigativa a Casarano: Capitano Salvatore Cortese

Quarant’anni, originario della provincia di Caserta, il Capitano Salvatore Cortese assume il comando della Compagnia Carabinieri di Casarano, portando con sé un solido patrimonio di esperienza investigativa e una conoscenza dell’attività territoriale maturata direttamente sul campo.

Laureato in Giurisprudenza, proviene dalla guida del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Siracusa, incarico ricoperto dal 2023, dopo aver comandato il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Manfredonia. Un percorso professionale che gli ha consentito di confrontarsi con differenti realtà territoriali e con indagini di particolare complessità.

Il suo profilo trae ulteriore forza da una carriera costruita attraverso esperienze diversificate e complementari. Prima di diventare Ufficiale, Cortese ha infatti prestato servizio nel ruolo Marescialli, maturando importanti esperienze in Calabria presso diversi Comandi Stazione e operando anche nel settore specialistico della tutela della salute pubblica presso i Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell’Arma.

Dall’esperienza nelle Stazioni alla specializzazione maturata nei N.A.S., fino alla guida di reparti operativi e investigativi, il Capitano Cortese ha costruito un percorso professionale che unisce conoscenza del territorio, esperienza sul campo e capacità investigativa. Un bagaglio che porta oggi a Casarano, dove la capacità di leggere le dinamiche criminali e di tradurle in una concreta

azione di prevenzione e contrasto rappresenterà un valore aggiunto nella lotta alla criminalità organizzata e comune.



Dinamismo e nuove energie a Maglie: Capitano Andrea Viola

Trentino d’origine, classe 1998, il Capitano Andrea Viola è il nuovo Comandante della Compagnia Carabinieri di Maglie. Formatosi alla Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” di Firenze, ha successivamente intrapreso il percorso nell’Arma frequentando il 199° Corso “Osare” presso l’Accademia Militare di Modena e, quindi, la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, conseguendo la laurea in Giurisprudenza.

Pur nella giovane età, il suo percorso professionale è già caratterizzato da incarichi di responsabilità e da esperienze maturate in ambiti differenti. Dopo l’incarico di istruttore presso il Reggimento Allievi Marescialli di Velletri, ha assunto la reggenza della Compagnia Carabinieri di Montepulciano durante il periodo di vacanza del comando, per poi approdare alla guida del Nucleo Operativo della Compagnia di Firenze Oltrarno, confrontandosi direttamente con le dinamiche operative di una complessa realtàurbana.

Un percorso rapido e articolato che conduce oggi il Capitano Viola a Maglie, dove porta energia, determinazione e dinamismo operativo, sostenuti da una solida formazione militare e accademica e dalle esperienze di comando già maturate sul campo.



Esperienza investigativa e alta specializzazione ambientale a Campi Salentina (N.O.R.M.): Tenente Antonio Panico

Il Tenente Antonio Panico assume il comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Campi Salentina, portando nel nuovo incarico un patrimonio professionale costruito in oltre 35 anni di servizio nell’Arma, con una significativa specializzazione nel contrasto ai reati ambientali e nelle attività investigative a elevato contenuto tecnico.

Laureato in Giurisprudenza e titolare di un Master universitario di II livello in Diritto dell’Ambiente, ha prestato servizio per 16 anni presso il Nucleo Operativo Ecologico (N.O.E.) di Lecce, maturando una profonda esperienza nella tutela ambientale. Un lungo periodo nel corso del quale ha preso parte a oltre 3.000 attività di controllo, affiancandovi complesse indagini nel settore dei reati ambientali e consolidando competenze specialistiche anche nell’impiego della cartografia digitale e nell’analisi dei dati di natura chimica.

Alla specializzazione tecnica si affianca una consolidata esperienza nel comando di reparti operativi: prima dell’attuale incarico, il Tenente Panico ha infatti guidato i Nuclei Operativi e Radiomobili delle Compagnie di Pavia e San Vito dei Normanni.

Un percorso che unisce esperienza investigativa, conoscenza del territorio e competenze tecnico-scientifiche maturate in oltre tre decenni di servizio e che trova oggi nel N.O.R.M. di Campi Salentina una nuova sintesi operativa, al servizio della sicurezza del territorio e della comunità del Nord Salento.



Dinamismo ed esperienza investigativa a Gallipoli (N.O.R.M.): Tenente Matteo Dario Agozzino

A rafforzare il dispositivo nella città ionica giunge il Tenente Matteo Dario Agozzino, 40 anni, originario di Nicosia (EN), nuovo Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Gallipoli.

Entrato nell’Arma vent’anni fa, Agozzino ha costruito la propria professionalità a partire dall’esperienza nelle Stazioni territoriali del Piemonte, maturando successivamente una solida preparazione investigativa presso la Sezione Operativa di Alessandria. Dopo il Corso Applicativo alla Scuola Ufficiali, ha assunto il comando della Tenenza Carabinieri di Mola di Bari.

All’esperienza operativa affianca un articolato percorso accademico: laurea magistrale in Giurisprudenza, Master in Criminologia e laurea in Scienze Politiche. Nel corso della carriera ha inoltre ricevuto diversi riconoscimenti, tra i quali un Encomio Semplice e la Croce d’Argento per anzianità di servizio.Un percorso che unisce esperienza territoriale, attività investigativa e responsabilità di comando e che il Tenente Agozzino mette oggi al servizio di una realtà complessa e dinamica come quella di Gallipoli.



L’impegno dell’Arma per il territorio

Durante la presentazione, il Comandante Provinciale, Colonnello Andrea Siazzu, ha sottolineato il valore dei nuovi Comandanti:

«L’arrivo dei sei Ufficiali rappresenta un importante valore aggiunto per il dispositivo dell’Arma nella provincia di Lecce. Esperienze, percorsi e competenze differenti che convergono in un unico obiettivo: garantire sicurezza, capacità di prevenzione e contrasto e, soprattutto, una presenza concreta e vicina alle comunità. A ciascuno di loro va il mio augurio di buon lavoro, nella certezza che sapranno mettere professionalità ed esperienza al servizio del territorio salentino»



Con i nuovi avvicendamenti, il Comando Provinciale Carabinieri di Lecce rafforza così il proprio dispositivo sul territorio, nel segno della continuità, della professionalità e della vicinanza alle comunità salentine.



Lecce, 16 settembre 2026

Category: Cronaca