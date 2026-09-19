LE IDEE / MARCO RIZZO, RELATORE AL CONVEGNO PER IL CENTENARIO DI PINO RAUTI, SU FASCISMO E ANTIFASCISMO

(g.p.) _______________ Riflessione postata questo pomeriggio sul suo diario di Facebook da Marco Rizzo, che da pochi giorni ha lanciato il movimento ITALIA DOMANI e che questa sera parteciperà al convegno per ricordare a cento anni dalla nascita Pino Rauti, a Formello, città metropolitana di Roma, insieme all’on. Isabella Rauti e al giornalista e scrittore Mario Bozzi Sentieri, collaboratore di leccecronaca.it (nella nostra foto del 2024 un convoglio di armi italiane diretto in Ucraina) _______________

“Oggi cercherò di spiegare perché serve una pacificazione nazionale sulle categorie del passato, fermo restando il giudizio storico che permane. Dividere gli italiani oggi tra destra e sinistra, tra fascisti e antifascisti, quando il potere vero e terribile, quasi senza volto, della grande finanza, delle multinazionali, dell’impianto guerrafondaio e farmaceutico, rappresenta l la vera dittatura, significa far aprire gli occhi ed indirizzare la nostra forza nell’unico CONFLITTO che ha davvero senso di esistere: quello TRA POPOLO ed ÉLITE. Ad esempio pensiamo che il sostegno della UE all’Ucraina ha superato 220 miliardi di euro di nostri soldi che potevano essere impiegati in case, ospedali, ricerca, trasporti…. Altro che fascismo-antifascismo!”

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