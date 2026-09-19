IL LECCE A SAN SIRO DOMENICA 20 ORE 20.45 FRA STRANI AMORIM ROSSONERI

(Rdl) _________________ Sesto posto, 8 punti, due pareggi e due vittorie, insomma, siamo nella media di una squadra importante come il Milan. Però tira una brutta aria per Ruben Amorim, l’allenatore portoghese neo assunto, ma già contestato, pure all’interno della proprietà, che come è noto fa capo, per quel che se ne capisce, ad un fondo di investimento statunitense guidato da Gerry Cardinale. L’imprenditore gli ha rinnovato la fiducia, ma nell’ambiente tutti ricordano quanto egli sia impulsivo e umorale.

Il malumore per il suo allenatore è per via di una formazione ancora da inquadrare stabilmente, per via di certe fasi imbarazzanti, come il primo tempo contro la Lazio a Roma in cui i Rossoneri non hanno praticamente giocato e, soprattutto, per la sconfitta patita mercoledì scorso a San Siro in coppa Uefa contro il Benfica.

Adesso il campionato, dopo questa quinta giornata, farà una lunga sosta di venti giorni e insomma, se bisogna cambiare, sarebbe il momento giusto…

Di mezzo, nei sempre complicati e problematici assetti rossoneri, si pone il Lecce, che, forte dei suoi sei punti, frutto di due vittorie, intervallate da due sconfitte, si può permettere di giocare senza particolari tensioni di classifica.

“Il Milan è in un periodo difficile, però ha tanto talento” – ha commentato nella consueta conferenza stampa della vigilia, tenuta questo pomeriggio al Via del Mare dopo l’allenamento di rifinitura e prima della partenza per il Nord, Eusebio Di Francesco – “Noi abbiamo bisogno di solidità e atteggiamento. Dobbiamo dare la sensazione di poter fargli male. Deve esserci applicazione tattica, ma anche coraggio e sensazione di far male anche ad avversari forti. Lo pretendo dai miei ragazzi nel percorso di crescita. Voglio vedere coraggio in campo già dalla gara di domani“.

“Quando perdi non sei lo stesso ragazzo di quando vinci. Fosse il contrario ci sarebbe qualcosa che non va” – ha commentato la situazione, sempre questo pomeriggio, a Milanello, Ruben Amorim (nella foto) – “Quando si è competitivi si vuole sempre vincere, quindi io voglio vincere la prossima partita contro il Lecce. Ne ho parlato anche con i senatori qui nello spogliatoio: nessuno vuole vincere più di me”. Ed ha poi aggiunto: “Noi vogliamo essere dominanti, come ho promesso. E in alcuni tratti lo abbiamo fatto nelle scorse partite. Domani con il Lecce sarà l’occasione di farlo, ma non dimentichiamo che siamo ancora in costruzione, soprattutto stiamoorganizzando la fase di possesso palla e c’è da lavorare”.

Ultima partita della quinta giornata, Milan – Lecce si gioca a San Siro domenica 20 settembre, arbitra il signor Federico La Penna di Roma.

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