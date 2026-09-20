LECCE, GIOVANE ARRESTATO PER MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA

Report della Questura di Lecce ________________

Polizia di Stato-Questura Lecce – Arresto per maltrattamenti in famiglia

​Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo di 34 anni, ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti contro la compagna convivente.

​I fatti hanno avuto origine nella notte precedente, quando l’uomo ha aggredito violentemente la donna all’interno della loro abitazione, provocandole vistose ecchimosi al volto e fratture alle costole. L’indomani, a causa dei forti dolori diffusi su tutto il corpo, la vittima si è vista costretta a recarsi presso il pronto soccorso.

​Inizialmente, la donna ha riferito al personale medico di essere accidentalmente caduta dalle scale. Tuttavia, i sanitari hanno subito riscontrato un’incompatibilità tra la dinamica raccontata e la gravità dei traumi riportati. È stato quindi immediatamente attivato il protocollo della “Stanza Rosa”, lo spazio protetto dedicato all’assistenza delle donne vittime di violenza, ed è stato richiesto l’intervento della Polizia di Stato.

​Giunti sul posto, gli agenti hanno raccolto le testimonianze della persona offesa e di alcuni informati sui fatti. Dopo essere stata rassicurata dai poliziotti sulle tutele e sui meccanismi di protezione garantiti dalla normativa del “Codice Rosso”, la vittima raccontato quanto accaduto.

​Gli investigatori hanno rintracciato il 34enne direttamente sul luogo di lavoro, conducendolo presso gli uffici della Questura per gli adempimenti di rito. Dai successivi accertamenti è emerso che l’uomo era già noto agli uffici di polizia per il medesimo reato, che sarebbe stato commesso in passato.

​Informato dell’avvenuto arresto, il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale Ordinario di Lecce ha disposto nei confronti del 34enne la misura cautelare degli arresti domiciliari.

​Si specifica che i provvedimenti adottati in fase investigativa e /o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.

Lecce, 19 settembre 2026

Category: Cronaca