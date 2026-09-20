LECCE, GIOVANE ARRESTATO PER MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA
Report della Questura di Lecce ________________
Polizia di Stato-Questura Lecce – Arresto per maltrattamenti in famiglia
Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo di 34 anni, ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti contro la compagna convivente.
I fatti hanno avuto origine nella notte precedente, quando l’uomo ha aggredito violentemente la donna all’interno della loro abitazione, provocandole vistose ecchimosi al volto e fratture alle costole. L’indomani, a causa dei forti dolori diffusi su tutto il corpo, la vittima si è vista costretta a recarsi presso il pronto soccorso.
Inizialmente, la donna ha riferito al personale medico di essere accidentalmente caduta dalle scale. Tuttavia, i sanitari hanno subito riscontrato un’incompatibilità tra la dinamica raccontata e la gravità dei traumi riportati. È stato quindi immediatamente attivato il protocollo della “Stanza Rosa”, lo spazio protetto dedicato all’assistenza delle donne vittime di violenza, ed è stato richiesto l’intervento della Polizia di Stato.
Giunti sul posto, gli agenti hanno raccolto le testimonianze della persona offesa e di alcuni informati sui fatti. Dopo essere stata rassicurata dai poliziotti sulle tutele e sui meccanismi di protezione garantiti dalla normativa del “Codice Rosso”, la vittima raccontato quanto accaduto.
Gli investigatori hanno rintracciato il 34enne direttamente sul luogo di lavoro, conducendolo presso gli uffici della Questura per gli adempimenti di rito. Dai successivi accertamenti è emerso che l’uomo era già noto agli uffici di polizia per il medesimo reato, che sarebbe stato commesso in passato.
Informato dell’avvenuto arresto, il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale Ordinario di Lecce ha disposto nei confronti del 34enne la misura cautelare degli arresti domiciliari.
Si specifica che i provvedimenti adottati in fase investigativa e /o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.
Lecce, 19 settembre 2026
Category: Cronaca