OLTRE LA DESTRA E LA SINISTRA. E’ NATO OGGI ITALIA DOMANI, IL NUOVO PARTITO LANCIATO DA MARCO RIZZO, PER SOSTENERE PACE, LAVORO, SANITA’ PUBBLICA E CHI PRODUCE. FRANCESCA ANTINOZZI SEGRETARIO NAZIONALE
(g.p.) __________________ “Italia Domani nasce per restituire sovranità, sicurezza e dignità al popolo italiano. Un nuovo progetto politico che supera i finti scontri tra destra e sinistra per rimettere al centro ciò che conta davvero: la pace, il lavoro, la sanità pubblica e la tutela di chi produce“.
E’ questo in sintesi estrema, ma efficace, il programma e la ragione di esistere di “Italia Domani”, il nuovo partito politico fondato da Marco Rizzo, 66 anni, di Torino, ex Democrazia Sovrana e Popolare, e già parlamentare ed europarlamentare di Rifondazione Comunista.
Sempre in sintesi – è stato illustrato –
“Italia Domani nasce per rompere gli schemi di una politica che da troppo tempo ha smesso di ascoltare i cittadini. Siamo stanchi di subire: le guerre degli altri, le regole imposte da Bruxelles, un’identità messa in discussione, un lavoro sempre più precario, una sanità che non cura più chi ne ha bisogno.
Italia Domani è il progetto che non guarda a destra o a sinistra, ma all’Italia; un Paese che vuole uscire dalla logica della guerra e tornare protagonista nel mondo, che difende la propria identità senza rinunciare al futuro, che pretende lavoro degno, salari veri e una sanità pubblica accessibile a tutti, perché la salute non è una merce.
Un Paese che vuole tornare a costruirsi una famiglia, che chiede confini controllati e regole uguali per tutti, e che rivendica il diritto di essere padrone delle proprie risorse — energia, agricoltura, infrastrutture — invece di dipenderne da altri.
Sette punti, un solo obiettivo: un’Italia sovrana, giusta e finalmente protagonista del proprio domani”.
Il congresso costituente del partito, iniziato ieri, a Roma, all’ Eur, si è concluso oggi, domenica 4 ottobre, con la proclamazione a segretario nazionale di Francesca Antinozzi, 28 anni, di Roma, avvocato.
“Sono emozionata e onorata di assumere questo incarico. Il mio più sentito GRAZIE a Marco Rizzo e a tutta la comunità di Italia Domani per questa nomina a Segretario Nazionale” – la sua prima dichiarazione da leader – “Lo svolgerò con il massimo impegno e concentrandomi nell’ascolto delle istanze del popolo, soprattutto quello dei giovani, che non hanno più una rotta“.
“Destra, sinistra, fascismo, antifascismo… Siete sicuri che siano questi i reali problemi degli Italiani di oggi?” – ha aggiunto in un video postato su Facebook – “Noi non vogliamo farci distrarre da divisioni inventate ad arte. Vogliamo invece concentrarci su temi reali, delle famiglie, dei giovani, insomma degli Italiani”.
Marco Rizzo l’ho sempre percepito come rara persona sincera, coraggiosa, competente, simpatica, determinata.
Mi piacerebbe conoscere e parlare con lui o qualcuno dei suoi, magari tra Milano e Monza