OLTRE LA DESTRA E LA SINISTRA. E’ NATO OGGI ITALIA DOMANI, IL NUOVO PARTITO LANCIATO DA MARCO RIZZO, PER SOSTENERE PACE, LAVORO, SANITA’ PUBBLICA E CHI PRODUCE. FRANCESCA ANTINOZZI SEGRETARIO NAZIONALE

(g.p.) __________________ “Italia Domani nasce per restituire sovranità, sicurezza e dignità al popolo italiano. Un nuovo progetto politico che supera i finti scontri tra destra e sinistra per rimettere al centro ciò che conta davvero: la pace, il lavoro, la sanità pubblica e la tutela di chi produce“.

E’ questo in sintesi estrema, ma efficace, il programma e la ragione di esistere di “Italia Domani”, il nuovo partito politico fondato da Marco Rizzo, 66 anni, di Torino, ex Democrazia Sovrana e Popolare, e già parlamentare ed europarlamentare di Rifondazione Comunista.

Sempre in sintesi – è stato illustrato –

“Italia Domani nasce per rompere gli schemi di una politica che da troppo tempo ha smesso di ascoltare i cittadini. Siamo stanchi di subire: le guerre degli altri, le regole imposte da Bruxelles, un’identità messa in discussione, un lavoro sempre più precario, una sanità che non cura più chi ne ha bisogno.

Italia Domani è il progetto che non guarda a destra o a sinistra, ma all’Italia; un Paese che vuole uscire dalla logica della guerra e tornare protagonista nel mondo, che difende la propria identità senza rinunciare al futuro, che pretende lavoro degno, salari veri e una sanità pubblica accessibile a tutti, perché la salute non è una merce.

Un Paese che vuole tornare a costruirsi una famiglia, che chiede confini controllati e regole uguali per tutti, e che rivendica il diritto di essere padrone delle proprie risorse — energia, agricoltura, infrastrutture — invece di dipenderne da altri.

Sette punti, un solo obiettivo: un’Italia sovrana, giusta e finalmente protagonista del proprio domani”.

Il congresso costituente del partito, iniziato ieri, a Roma, all’ Eur, si è concluso oggi, domenica 4 ottobre, con la proclamazione a segretario nazionale di Francesca Antinozzi, 28 anni, di Roma, avvocato.

“Sono emozionata e onorata di assumere questo incarico. Il mio più sentito GRAZIE a Marco Rizzo e a tutta la comunità di Italia Domani per questa nomina a Segretario Nazionale” – la sua prima dichiarazione da leader – “Lo svolgerò con il massimo impegno e concentrandomi nell’ascolto delle istanze del popolo, soprattutto quello dei giovani, che non hanno più una rotta“.

“Destra, sinistra, fascismo, antifascismo… Siete sicuri che siano questi i reali problemi degli Italiani di oggi?” – ha aggiunto in un video postato su Facebook – “Noi non vogliamo farci distrarre da divisioni inventate ad arte. Vogliamo invece concentrarci su temi reali, delle famiglie, dei giovani, insomma degli Italiani”.

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