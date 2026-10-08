A LECCE UN NUOVO CASO DI DROGA SPEDITA CON CORRIERE POSTALE

(Rdl) ______________ L’altro giorno gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Lecce hanno appreso che un uomo, di 52 anni, di Maglie, si era recato presso una ditta di spedizioni, per ritirare un plico che emanava un forte odore e che potenzialmente poteva contenere sostanza stupefacente.

I poliziotti della Sezione Antidroga lo hanno visto uscire a passo rapido dal deposito con il pacco tra le mani, dirigersi verso la propria autovettura e riporre il plico sul sedile passeggero.

A quel punto, gli agenti sono intervenuti e lo hanno fermato mentre era intento a guardare all’interno del pacco appena aperto. Subito, gli agenti hanno avvertito un forte e acre odore, caratteristico della marijuana, fuoriuscire dal plico.

Alla domanda degli operatori su cosa contenesse il pacco, l’uomo ha dichiarato trattarsi di un paio di occhiali da sole, nonostante l’evidente odore che fuoriusciva da un contenitore di metallo chiuso all’interno del plico stesso.

I poliziotti hanno proceduto con una perquisizione personale e veicolare dell’uomo, che ha dato esito negativo. L’uomo è stato condotto presso gli uffici della Questura di Lecce, dove, alla sua presenza, è stato aperto il contenitore di metallo trovato nel pacco.

All’interno del contenitore vi era una busta di cellophane contenente circa 490 grammi di marijuana, come confermato dalle analisi quantitative e qualitative effettuate dagli agenti della Polizia Scientifica dopo il nulla osta dell’Autorità Giudiziaria.

La sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro e l’uomo è stato denunciato a piede libero.

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LA RICERCA nel nostro articolo del 2 ottobre scorso

Category: Cronaca